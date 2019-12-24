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24.12.2019 15:25
Рубрика: Власть

Шойгу: США к 2022-му году реализуют антироссийскую инициативу "4 по 30"

Текст: Иван Петров
Соединенные Штаты Америки завершат реализацию инициативы антироссийской направленности "четыре по тридцать" ("4 по 30") уже к 2022-му году. Такой прогноз во вторник на итоговой коллегии военного ведомства озвучил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Министр напомнил, что концепция "4 по 30" предусматривает наращивание военных сил в Европе в течение 30 суток.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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"Североатлантический альянс реализует антироссийскую инициативу "4 по 30", согласно которой предполагается в 30-суточной готовности к применению иметь 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей. На 1 декабря текущего года по сухопутному компоненту достигнута полная комплектность, по воздушному - 76 процентов, по морскому - 93 процента. Полная реализация этой концепции, по нашей оценке, возможна уже к 2022 году", - отметил глава Минобороны России.

В целом военно-политическая обстановка в мире в 2019 году, по оценке Сергея Шойгу, характеризовалась наращиванием военного потенциала. Так, США после выхода из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) запланировали разместить новые ударные средства в Европе и на Востоке.

"Проведенные в августе и декабре Пентагоном испытания ракет средней дальности подтверждают факт разработки ракетных систем, запрещенных договором о РСМД в период его действия", - отметил глава российского военного ведомства.

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