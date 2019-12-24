Шойгу: Военный бюджет США на 2020 год в 16 раз больше российского

Бюджет министерства обороны России в следующем году по объемам займет 9-ю строчку в рейтинге среди военных ведомств зарубежных государств. Об этом сообщил на итоговой коллегии военного ведомства министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, в 2020 году военный бюджет Российской Федерации упадет на 9-е место в мире - в 2019 году он находился на 8-м месте, в 2017 - на 7-м.

"Если в 2018 году мы находились на седьмом месте по военным расходам среди ведущих государств мира, в текущем - на восьмом, а в следующем будем уже на девятом", - сообщил Шойгу. При этом, по словам министра обороны, набранные темпы перевооружения войск сохранятся - активно продолжится создание современной военной инфраструктуры, будут решаться вопросы социальной защищенности военнослужащих.

Сергей Шойгу пояснил, что российский военный бюджет в указанные годы практически не менялся. Падение же в рейтинге связано с ростом военных расходов в других государствах.

Так, военный бюджет США в 2020 году впервые достигнет объема в почти 750 миллиардов, что, по словам Шойгу, сравнимо с совокупным годовым военным бюджетом всех стран мира и превышает российский в 16 раз.