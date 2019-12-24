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24.12.2019 19:36
Рубрика: Экономика

Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян

Текст: Ольга Игнатова

Из-за роста заработных плат, пенсий и пособий в последние годы наметилась тенденция к увеличению реальных доходов населения.

Фото: iStock
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Об этом первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов рассказал в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, рост зарплат и пенсий обгонял инфляцию. К тому же, и сама инфляция стала снижаться.

"Я считаю, что это важнейший показатель работы правительства. Можно говорить об экономике, динамике экономического развития, но все эти показатели мы мониторим и достигаем для того, чтобы наши люди жили лучше", - подчеркнул Силуанов. По его словам, реальные доходы пошли в рост с третьего квартала нынешнего года. Рост составил три процента.

Реальные располагаемые доходы населения - это доходы после вычета обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.

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