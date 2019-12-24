Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян

Из-за роста заработных плат, пенсий и пособий в последние годы наметилась тенденция к увеличению реальных доходов населения.

Об этом первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов рассказал в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, рост зарплат и пенсий обгонял инфляцию. К тому же, и сама инфляция стала снижаться.

"Я считаю, что это важнейший показатель работы правительства. Можно говорить об экономике, динамике экономического развития, но все эти показатели мы мониторим и достигаем для того, чтобы наши люди жили лучше", - подчеркнул Силуанов. По его словам, реальные доходы пошли в рост с третьего квартала нынешнего года. Рост составил три процента.

Реальные располагаемые доходы населения - это доходы после вычета обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.