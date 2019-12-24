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24.12.2019 22:21
Рубрика: Экономика

Для шока найдется состояние

Антон Силуанов рассказал о последствиях падения цен на нефть до 25 долларов
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Столичный выпуск № 291(8049)
Минфин не исключает в следующем году сценария со снижением цен на нефть более чем в два раза от текущих уровней. Впрочем, накопленных резервов хватит для исполнения бюджетных обязательств на несколько лет нефти по 25-30 долларов за баррель, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.
Антон Силуанов: Текущие цены на нефть устраивают и бюджет, и нефтяников. Фото: Александр Корольков Антон Силуанов: Текущие цены на нефть устраивают и бюджет, и нефтяников. Фото: Александр Корольков
Антон Силуанов: Текущие цены на нефть устраивают и бюджет, и нефтяников. Фото: Александр Корольков

Нынешний уровень цен на нефть в 60-65 долларов за баррель Силуанов назвал позитивным как для бюджета, так и для нефтяных компаний. "Мы видим, что и бюджет тоже устойчиво исполняется, наполняются резервы. Поэтому, конечно, не хотелось бы каких-либо стрессовых ситуаций как в одну, так и в другую сторону", - сказал он.

Эксперт: Снижение цен на нефть - это замкнутый круг

При этом, по словам Силуанова, есть риски падения цен на нефть до 25-30 долларов за баррель. Риски наступления такого сценария возможны, если не будут достигнуты договоренности по дальнейшему ограничению добычи нефти в формате ОПЕК+, считает Силуанов. В декабре страны объединения договорились увеличить сокращение добычи с 1,2 до 1,7 миллиона баррелей в сутки, пока что сделка действует до конца марта.

Российская бюджетная политика позволяет обходить эти риски до трех лет с выполнением всех бюджетных обязательств с помощью накопленных резервов, сказал Силуанов. "Поэтому в этой части у нас не будет столь сильной волатильности курса, если такая ситуация случится, поскольку будут использованы дополнительные валютные интервенции из Фонда национального благосостояния. Это снизит давление на волатильность рубля", - отметил глава минфина.

По действующему бюджетному правилу доходы федерального бюджета от продажи нефти и газа за рубеж сверх специально установленной планки (в 2019 году это 41,6 доллара за баррель) отправляются в Фонд национального благосостояния. Каждый год цена отсечения по нефти индексируется на 2%.

Что произойдет с курсом валют и ценами на нефть на грядущей неделе

По мнению Силуанова, в будущем можно было бы установить верхнюю границу цены отсечения, сверх которой она расти не сможет. "У меня даже есть сомнение, не слишком ли быстро мы меняем эту планку, потому что в 2023 году это будет 45 долларов. Мне кажется, нам надо смотреть за себестоимостью добычи нефти, потому что планка отсечения привязана к себестоимости добычи. Если мы планку отсечения будем держать на уровне 50 долларов за баррель, себестоимость, условно говоря, будет падать до 25 долларов, то будут нарастать риски, когда цены могут упасть до уровня себестоимости, в какой-то период и ниже, а планка отсечения не будет позволять нивелировать эти риски", - сказал Силуанов.

Он также добавил, что порог для инвестирования средств ликвидной части Фонда национального благосостояния (сейчас он установлен на отметке 7% ВВП) нет необходимости повышать даже в случае кризисных явлений в экономике. Банк России ранее указывал, что инвестиции из Фонда могут повлиять на динамику инфляции. Но, по словам Силуанова, чтобы исключить влияние на денежно-кредитную политику, траты составят около 300 миллиардов рублей в год.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минфин Цена на нефть

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