Сколько цитрусовых можно съедать за один раз

Мандарины и апельсины - один из главных атрибутов новогоднего праздника. Оранжевый яркий цвет этих фруктов делает новогоднюю ночь особенно волшебной и вселяет радость и оптимизм, а тонкий и свежий аромат сигнализирует о том, что пришло время Деда Мороза.

Помимо всех этих качеств, цитрусовые - настоящая кладезь витаминов, которые так необходимы зимой. Как пишет aif.ru, польза цитрусовых в высоком содержании витамина С. Съев один апельсин, человек обеспечивает себя 2/3 суточной нормы этого витамина, необходимого для укрепления иммунитета и противодействия воспалительным процессам.

Американские ученые Сара Брюер и Джульетта Келлоу в прошлом году провели исследование. Они взяли на контроль 115 тысяч человек, регулярно употребляющих цитрусовые. И проведя кропотливый анализ, пришли к выводу, что высокое потребление витамина С уменьшает проявление морщин на 11 процентов, риск инсульта - на 28 процента, а различных видов рака органов пищеварения - на 40-50 процентов.

Суточная норма апельсина, по мнению диетологов, для взрослого здорового человека составляет одну штуку, мандаринов - три-четыре штуки в день.

Увы, не всем можно оздоровляться таким приятным, вкусным и недорогим способом. Нельзя употреблять мандарины людям с аллергией на цитрусовые. Не рекомендуется есть их тем, кто страдает гастроэзофагеальным рефлюксом, эзофагитом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, а также гастритом, нефритом и гепатитом.

В противовес дифирамбам цитрусовым некоторые эксперты утверждают, что от них есть и определенный вред - плоды напичканы вредными нитратами. Но Роскачество опровергает эти версии. Исследования специалистов не обнаружили превышений по содержанию вредных веществ, что логично: плоды растут на дереве, а вредные вещества накапливаются в корнях растений. Лишь в кожуре были выявлены неопасные количества пестицидов, что стоит взять на заметку любителям настоек на мандариновой кожуре и цедре. Кожуру мандаринов действительно обрабатывают воском, поясняет Роспотребнадзор, но воск сам по себе не опасен. А чтобы смыть его, достаточно помыть фрукты обычной теплой водой.