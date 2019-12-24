За 20 лет удовлетворенность россиян всеми сферами жизни выросла. Это касается образования, доходов, социального статуса, здоровья. Такие данные представил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в ходе "круглого стола" "Россия: 20 лет изменений". Российские эксперты и политологи обсудили те перемены, которые произошли в стране с 2000 по 2019 год.

Напомним, двадцать лет назад 31 декабря Борис Ельцин объявил об уходе с высшего поста, исполняющим обязанности президента был назначен председатель правительства Владимир Путин, в 2000 году его впервые избрали главой государства. ВЦИОМ представил результаты двух опросов, которые проводились в 2000 году и в декабре этого года. Респондентам задавался вопрос о том, насколько они удовлетворены своим кругом общения, доходами, полученным образованием, здоровьем, экологией, работой, питанием, жилищными условиями.

"За 20 лет удовлетворенность россиян различными аспектами своей жизни повысилась. Самый высокий показатель характеризует оценку россиянами своего окружения - 90% участников исследования заявили, что удовлетворены кругом своего общения", - рассказал Федоров. В целом сегодня почти 80% россиян довольны своей жизнью, двадцать лет назад об этом говорили только 62% опрошенных. Своим положением в обществе сейчас удовлетворены 80% против 57% в 2000 году.

Глава ВЦИОМ связывает позитивные перемены в общественном настроении за 20 лет с тем, что "этап разрушения остался позади". "Девяностые годы - это было время деструктивное, разрушительное. Но тяга к созиданию гораздо более присуща человеку. И те изменения, о которых мы сегодня говорим, связаны с тем, что этап разрушения остался позади, а ему на смену пришел этап созидания", - сказал он.

Позитивные перемены в общественном настроении глава ВЦИОМ Валерий Федоров связывает с тем, что "этап разрушения остался позади"

Валерий Федоров пояснил "РГ", что на удовлетворенность россиян своей жизнью в первую очередь влияют социальные факторы. "То есть удовлетворенность работой основных инфраструктурных систем: транспорта, здравоохранения, образования, социального обеспечения. Во вторую очередь на это влияет экономика, конечно, причем больше важна личная экономика. И только в третью очередь - внешняя и внутренняя политика", - подчеркнул он.

За это же время откат позитивных настроений наблюдается в западном обществе, считает член совета директоров ЭИСИ Глеб Кузнецов. "На Западе за 20 лет рейтинги доверия ко всем институтам упали. Рекордсменом стал конгресс США - там рейтинги упали с 84% до 24% - изменения в более чем в три раза", - рассказал он. По его мнению, россияне поменялись с людьми Запада местами "относительно уровня социального оптимизма, веры в институты, веры в государство, ожиданий от будущего".

Так, в два раза выросло количество россиян, удовлетворенных материальным положением своей семьи: сегодня это 46%, а в 2000 году таких было только 25%. Среди молодых людей в принципе, как и 20 лет назад, больше довольных своей жизнью почти во всех сферах. Федоров подчеркнул, что молодежь была и остается по большей части аполитичной. "Наша молодежь не стала протестной", - сказал он. Полученным образованием сегодня довольны 81%, работой - 59%, своим питанием - 78% россиян (а 20 лет назад - только 42%). В 2019 году большинство россиян также устраивают их жилищные условия (73%). За два десятка лет незначительно изменилась только доля удовлетворенных своим здоровьем - она выросла с 59% до 62%.