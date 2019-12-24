Совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику

Совет директоров "Газпрома" утвердил дивидендную политику компании в новой редакции, сообщает пресс-служба компании. Новая политика должна обеспечить максимальную прозрачность механизма определения размера дивидендов и создать условия для увеличения доходов акционеров, не снижая высокий уровень финансовой устойчивости компании.

Для расчета дивидендов предлагается использовать скорректированную прибыль в соответствии со стандартами по МСФО. Ранее дивиденды определись исходя из чистой прибыли компании по российским стандартам бухгалтерского учета.

Заявленный целевой уровень выплат планируется достичь поэтапно: по итогам работы в 2019 году - не менее 30%; по итогам работы в 2020 году - не менее 40%; по итогам работы в 2021 году и в последующие годы - не менее 50%.

Отдельно в документе отмечено, что "если показатель чистый долг (скорректированный)/EBITDA по итогам года превысит 2,5, совет директоров может принять решение об уменьшении размера дивидендов, рекомендуемых для утверждения общим собранием акционеров". Это позволит при необходимости сохранить долговую нагрузку на комфортном для компании уровне.

Также сегодня Совет директоров компании утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2020 года. По ней общий объем инвестиций составит 1 трлн 104,724 млрд руб. Это на 217,858 млрд рублей меньше по сравнению с аналогичным показателем инвестиционной программы на 2019 год.

Компания впервые после нескольких лет непрерывного роста, снижает объем вложений. Это связано с прохождением инвестиционного пика в 2019 году, сопряженного со строительством газопроводов "Сила Сибири", "Северный поток-2" и "Турецкий поток".