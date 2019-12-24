СП: Создание коридора "Европа - Западный Китай" затягивается

Международный транспортный маршрут "Европа - Западный Китай" будет открыт не раньше 2027 года, то есть воссоздание Шелкового пути отстает от плана на 7 лет, констатировали в Счетной палате России (СП).

Одной из причин отставания от графика стало изменение маршрута, отмечают в СП. "Так, согласно Транспортной стратегии России изначально транспортный коридор должен был пройти по территориям Республик Татарстан, Башкирии и Оренбургской области. В июле 2016 года Правительственная комиссия по транспорту решила проложить маршрут через Самарско-Тольяттинскую агломерацию", - приводит пресс-служба контрольного ведомства слова аудитора Валерия Богомолова.

При этом, на момент корректировки российского участка трассы, Башкирия и Оренбургская область уже инвестировали в проект 402 млн рублей.

В рамках федерального проекта "Европа - Западный Китай" предусматривается строительство автодорог "Москва - Нижний Новгород - Казань" и "Обход Тольятти с мостовым переходом через реку Волга". Но проектно-сметная документация пока в полном объеме отсутствует, а без этого невозможно подтвердить объем финансовых вложений.

Всего в 2019 году на проект "Европа - Западный Китай" из федерального бюджета предусмотрено 4,7 млрд рублей. Однако из-за длительных сроков принятия решения по строительству кассовое исполнение на 1 декабря отсутствует, отметили в СП. Аудиторы выразили надежду, что строительство скоро начнется, и тогда будет возможность анализа использования бюджетных средств.