Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как выбрать красную икру

Управление Роспотребнадзора по городу Москве в преддверии новогодних праздников дал рекомендации по выбору красной икры. Подробности выяснил корреспондент "РГ".

По данным специалистов, категорически нельзя покупать игру с рук и в местах несанкционированной торговли. Если продавец и магазин понравились, возьмите в руки банку, посмотрите, не деформирована ли она, обратите внимание на срок годности, дату выпуска и номер предприятия изготовителя. Красная икра в жестяной банке хранится не более 12 месяцев. В идеале икра должна быть произведена в местностях, где рыба нерестится: Сахалин или Камчатка. Здесь производят красную икру с мая по октябрь, как раз во время нереста лососевых рыб. Если икра произведена не в эти месяцы - использовалось замороженное сырье (подтверждением этому будут буквы ТУ на этикетке). В настоящей красной икре содержит 15 - 32% белка, что и должно быть обозначено на упаковке. В имитированной - не более 2%.

Если купленная икра показалась искусственной, можно провести ряд опытов. Первый - заморозить в морозилке несколько икринок. После оттаивания натуральные зерна икринок останутся такими же и по внешнему виду, и на вкус. Поддельные икринки потеряют форму. Второй - залить кипятком несколько икринок: белок в настоящей икре свернется, образуя белесые хлопья, если опустить в такую воду ложку, на ее поверхности останется характерный налет. Искусственная икра, залитая кипятком, создаст незначительное белковое помутнение, а чаще - вообще ничего. Третий - можно залить икринки перекисью водорода, если икра настоящая - белок свернется, как сворачивается под воздействием горячей воды. Икра из водорослей и рыбного бульона с перекисью водорода не вступит в реакцию. Скорее всего, это подделка не самого высокого качества и лучше отказаться от такой покупки. Четвертый - при воздействии йода натуральные икринки не вступят с ним в реакцию, а имитированные - изменят свой цвет.

И обратите внимание на стоимость, натуральная икра лососевых стоит от 1,2 тыс. рублей за 1 кг.

Кстати, при покупке некачественной икры можно обратиться на "горячую линию" Управления Роспотребнадзора по Москве: 8 (495) 785-37-41.