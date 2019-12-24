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24.12.2019 09:52
Рубрика: В мире

Спецпредставитель Трампа назвал послов США на Украине "ставленниками Сороса"

Текст: Андрей Васильев
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа на Украине Рудольф Джулиани в интервью изданию New Yorker заявил, что американские послы в этой стране при администрации Барака Обамы были назначены на свои посты при непосредственном участии американского миллиардера Джорджа Сороса, который финансировал "цветные" революции в ряде государств Восточной Европы.

По словам Джулиани, бывший американский посол на Украине Мария Йованович, которую он называет "Санта Мария", "контролируется" Джорджем Соросом. "Он разместил там всех четырех (последних) послов. И он нанимает агентов ФБР", - заявил Джулиани, добавив, что Сорос, который оплачивает протестные акции и публикации в американских СМИ против Трампа является "ужасным человеком".

Фото: Evan Vucci/ AP
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Как уточняет издание, 75-летний Джулиани, экс-прокурор Южного округа и бывший мэр Нью-Йорка является не только личным адвокатом президента, но и неофициальным консультантом Белого дома по кибербезопасности и дорогостоящим подрядчиком по кибербезопасности американской администрации.

В мае этого года Йованович была уволена со своего поста после критических комментариев в адрес Джулиани. В своих показаниях конгрессу по делу об импичменте Трампа Йованович заявила, что была "смущена и обеспокоена", когда Джулиани оказывал не нее постоянное давление в вопросах политики США в отношении Украины.

В понедельник стало известно, что временным послом США на Украине со 2 января 2020 года станет Кристина Квин, являющая заместителем главы американской дипломатической миссии в этой стране.

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