Спикер Совфеда: Многодетным надо давать квартиры бесплатно

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что многодетные семьи должны получать жилье бесплатно или на очень льготных условиях. Такое мнение она высказала на пресс-конференции по итогам осенней сессии 2019 года.

Глава Совфеда отметила, что государство заинтересовано в росте рождаемости. Для этого надо принимать действенные меры. "Многодетные семьи должны квартиры получать бесплатно или на совсем-совсем льготных условиях", - сказала она.

Спикер сослалась на собственный опыт руководства Санкт-Петербургом. По ее словам, тогда многодетные семьи вставали на очередь и получали жилье от города в течение года совершенно бесплатно. В итоге к 2011 году удалось обеспечить квартирами все семьи с тремя и более детьми, заявила Матвиенко.

"Нужно сделать так, чтобы многодетные семьи понимали, что государство им поможет и поддержит с жильем", - считает глава Совфеда. "Это серьезная мотивация", - добавила она.