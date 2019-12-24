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24.12.2019 17:14
Рубрика: Происшествия

Суд освободил фигуранта дела о беспорядках 27 июля из СИЗО и от наказания

Текст: Иван Петров
Мещанский районный суд Москвы приговорил участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Самариддина Раджабова к выплате судебного штрафа в размере 100 тысяч рублей. После этого осужденный был освобожден прямо в зале суда, поскольку ранее находился в заключении под стражей.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Согласно приговору судьи Татьяны Бараковской, Раджабов признан виновным по части 1 статьи 318 УК РФ "угроза применения насилия к представителю власти". Подсудимому грозило лишение свободы на срок до 5 лет.

Участнику акции 27 июля в Москве Суровцеву дали 2,5 года колонии

В приговоре отмечается, что время, проведенное Раджабовым под стражей, необходимо зачесть в качестве исполненного наказания, меру пресечения в виде содержания в СИЗО - отменить. То есть и штраф выплачивать осужденному не придется. С учетом срока содержания под стражей (с 31 июля) Раджабов полностью освобожден от наказания.

Стоит напомнить, что гособвинитель просил приговорить Раджабова к 3,5 года колонии общего режима.

По данным следствия, обвиняемый во время несанкционированной акции бросил пластиковую бутылку с водой в сторону троих сотрудников полиции. Впоследствии их допросили в суде. Один из потерпевших рассказал, что услышал звук падающей пластиковой бутылки на асфальт и испугался за жизнь, поскольку в бутылке, по его словам, могло быть "что угодно, например, кислота или горючая жидкость".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Раджабов вину в суде не признал.

Напомним, в центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями массовая акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. После Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и ряд дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Мещанский суд Москвы Митинги и шествия

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