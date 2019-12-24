Новости

Новгородец отправился в колонию за избиение трехмесячной девочки 14:32
В Калужской области физрук продавал наркотики 14:13
Jaguar Land Rover повысит цены на автомобили в России 14:10
ВМС США закупали китайскую экипировку под видом американской 14:10
Учительница надела на урок боди с изображением внутренних органов человека 14:09
Стало известно, как готовили первый поезд в Крым 14:09
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину 13:58
Анастасия Ракова: Пациенты с муковисцидозом смогут получить денежную компенсацию на лекарства 13:53
В Петербурге составят из сотен машин гигантскую "автоелку" 13:51
Изображение древнего демона нашли на обороте ассирийской таблички 13:51
Раскрыта тайна древних каменных кругов 13:49
Собянин: Метро, МЦК и наземный транспорт будут бесплатными в новогоднюю ночь 13:48
В Кремле оценили идею отменить НДФЛ для малообеспеченных 13:45
Фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в Баренцево море на артстрельбы 13:45
Московская канатная дорога будет работать в новогоднюю ночь 13:39
В Японии отозвали почти 1,3 миллиона порций мороженого 13:35
Обвиняемому в убийстве историку Соколову продлили арест до апреля 13:34
Nissan запатентовал в России новый седан Sentra 13:23
Минздрав сообщил о состоянии отравившихся в детсаду Копейска 13:23
В Кирове теплый декабрь побил рекорд 24-летней давности 13:22
Первый поезд в Севастополе встретит оркестр ЧФ 13:22
Названы самые бесполезные средства от насморка 13:18
КС РФ разрешил пермякам ставить киоски на придомовых территориях 13:17
Власти Воркуты призвали горожан остерегаться песцов 13:16
Лидер Slipknot написал сценарий фильма ужасов 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
24.12.2019 13:49
Рубрика: Общество

Раскрыта тайна древних каменных кругов

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Великобритании межведомственная команда ученых из Университета Сент-Эндрюс и Университета Брэдфорда при помощи технологии виртуальной реальности установила, что древний каменный круг на Гебридских островах был построен на месте мощного удара молнии.

Как сообщает Phys.org, в исследовательском проекте археологам помогали геофизики. При помощи технологии виртуальной реальности они смоделировали мегалит, расположенный на Гебридских островах. Он напоминает знаменитый Стоунхендж, но уступает ему в размерах.

Фото: South Tyrol Museum of Archaeology / Harald Wisthaler
Оружие "ледяного человека" Этци признали древнейшим в мире

Этот объект расположен на острове Льюиса. Его называют Каланиш. Сейчас от круга остался только один камень. Но исследования доказали, что в древности это был круг из больших камней, которых было не менее 13-ти.

Кстати, этот круг примерно на пять веков старше Стоунхенджа. По оценкам ученых, он был создан в период от 3000 до 2600 года до нашей эры. Согласно общепринятой гипотезе подобные сооружения являлись своего рода астрономическими календарями.

Однако в новом исследовании геофизики помогли археологам найти иную причину, которая могла побудить древних людей установить громадные валуны. В центре круга была обнаружена мощная магнитная аномалия.

По мнению ученых, это свидетельствует о том, что в древности в это место ударила мощная молния. Возможно, молнии попадали примерно в одно и то же место несколько раз. В древности подобные места считались священными.

"Столь четкие свидетельства ударов молнии чрезвычайно редки в Великобритании, поэтому их связь с каменным кругом вряд ли является случайной, - считает руководитель проекта доктор Ричард Бейтс. - Мы не можем сказать, ударила ли эта молния в дерево или камень, которых там больше нет. А может быть, сам памятник притягивал молнии? Однако новое свидетельство позволяет предположить, что силы природы могли быть тесно связаны с повседневной жизнью и верованиями ранних фермерских общин на этом острове".

К слову, гипотеза об астрономическом объекте тоже нашла свое подтверждение. Исследователи виртуально воссоздали еще один круг, расположенный поблизости и с течением времени лишившийся большинства своих камней.

Однако остались следы от них, который помогли понять, как в древности выглядел этот памятник. Его трехмерная модель показала, что данный объект позволял древним людям отслеживать движение Солнца и Луны.

Археологи решили загадку каменных истуканов на острове Пасхи
Ученые выяснили, каков был риск насильственной смерти у римских императоров
Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

Главное сегодня

В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57
Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту
Пушков объяснил желание генсека НАТО встретиться с Путиным
Боевики пытались атаковать российскую авиабазу в Сирии
Медведев назвал гуманным тариф на транзит газа через Украину