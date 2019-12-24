Раскрыта тайна древних каменных кругов

В Великобритании межведомственная команда ученых из Университета Сент-Эндрюс и Университета Брэдфорда при помощи технологии виртуальной реальности установила, что древний каменный круг на Гебридских островах был построен на месте мощного удара молнии.

Как сообщает Phys.org, в исследовательском проекте археологам помогали геофизики. При помощи технологии виртуальной реальности они смоделировали мегалит, расположенный на Гебридских островах. Он напоминает знаменитый Стоунхендж, но уступает ему в размерах.

Этот объект расположен на острове Льюиса. Его называют Каланиш. Сейчас от круга остался только один камень. Но исследования доказали, что в древности это был круг из больших камней, которых было не менее 13-ти.

Кстати, этот круг примерно на пять веков старше Стоунхенджа. По оценкам ученых, он был создан в период от 3000 до 2600 года до нашей эры. Согласно общепринятой гипотезе подобные сооружения являлись своего рода астрономическими календарями.

Однако в новом исследовании геофизики помогли археологам найти иную причину, которая могла побудить древних людей установить громадные валуны. В центре круга была обнаружена мощная магнитная аномалия.

По мнению ученых, это свидетельствует о том, что в древности в это место ударила мощная молния. Возможно, молнии попадали примерно в одно и то же место несколько раз. В древности подобные места считались священными.

"Столь четкие свидетельства ударов молнии чрезвычайно редки в Великобритании, поэтому их связь с каменным кругом вряд ли является случайной, - считает руководитель проекта доктор Ричард Бейтс. - Мы не можем сказать, ударила ли эта молния в дерево или камень, которых там больше нет. А может быть, сам памятник притягивал молнии? Однако новое свидетельство позволяет предположить, что силы природы могли быть тесно связаны с повседневной жизнью и верованиями ранних фермерских общин на этом острове".

К слову, гипотеза об астрономическом объекте тоже нашла свое подтверждение. Исследователи виртуально воссоздали еще один круг, расположенный поблизости и с течением времени лишившийся большинства своих камней.

Однако остались следы от них, который помогли понять, как в древности выглядел этот памятник. Его трехмерная модель показала, что данный объект позволял древним людям отслеживать движение Солнца и Луны.