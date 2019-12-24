Трамп: США справятся с "рождественским подарком" от КНДР

США узнают, что за "подарок" к Рождеству готовит КНДР и разберутся с ним. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Все нормально. Мы выясним, что это за сюрприз, и разберемся с этим успешно", - сказал Трамп во время видеоконференции с военными США со всего мира.

Напомним, что ранее северокорейский МИД заявил, что Пхеньян уже достаточно шел навстречу США, и если от американской стороны ответных шагов не последует, то Северная Корея сделает ей соответствующий "рождественский подарок". После этого телеканал CNN сообщал со ссылкой на свои источники, что под "рождественским подарком" в КНДР могут иметь в виду ужесточение политики на американском направлении, в том числе - отказ от переговоров по ядерному разоружению.