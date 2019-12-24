Трамп заявил, что лично подпишет первую фазу торговой сделки с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин лично подпишут первую фазу американо-китайского торгового соглашения на специальной церемонии. Об этом заявил сам глава Белого дома.

"Да, у нас будет церемония подписания… И подписание будет быстрым, потому что мы хотим уже сделать это. Сделка готова, сейчас она просто переводится", - заявил журналистам Трамп.

Напомним, что ранее Пекин и Вашингтон объявили о согласовании текста первой части торгового соглашения. Стороны договорились не вводить друг против друга новые пошлины, которые должны были вступить в силу 15 декабря. Позже торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил о том, что представители Соединенных Штатов и Китая подпишут первую фазу торговой сделки в первую неделю января. Китай пока не подтвердил эту информацию.