Участники конкурса "Лидеры России" предложили 21 тысячу социальных проектов

В уходящем году участники конкурса управленцев "Лидеры России" предложили более 21 тысячи социальных проектов в рамках спецзадания "Сердце лидера", сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Он отметил резкий рост активности: год назад было всего около тысячи предложений.

"В прошлом году мы впервые сделали добавочное задание - социальное задание "Сердце лидера", - цитирует ТАСС слова Кириенко. - Было достаточно много дискуссий, поскольку выбираем управленцев, а это, вроде, не совсем управленческий навык. Меня порадовало, что в прошлом году у нас было более 1 тыс. проектов. В этом году у нас предложений по реализации социальных проектов в рамках задания "Сердце лидера" больше 21 тыс."

Он особо отметил, что даже формально завершив свой проект, активисты не бросают это дело, что подтверждает настоящую заинтересованность в результате.

В пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" напомнили, что проекты в рамках задания "Сердце лидера" не должны быть разовыми, их задача - принести пользу обществу. Оказалось, что самыми популярными темами среди участников стали "Просвещение и образование", "ЗОЖ: профилактика, а не лечение", "Искусственный интеллект и современные технологии на службе обществу", "Семья: сохранение традиций и ценностей" и "75-я годовщина со дня Победы в Великой Отечественной войне".