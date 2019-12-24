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24.12.2019 19:20
Рубрика: Экономика

Через третьи руки

Удастся ли Киеву сбить цены на российский газ
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8049)
Настойчивое желание Киева получать газ по европейским ценам может обернуться против Украины. Вопрос с прямыми поставками из России еще не решен, но уже известно, что их хотят привязать к ценам контрактов европейского газового хаба (распределительного узла) NCG в Германии. Вице-премьер Дмитрий Козак на совещании у главы правительства Дмитрия Медведева сказал, что прямые поставки будут обсуждаться сторонами после Нового года.

Действующая схема с мифическим реверсом, когда Украина покупает российский газ через посредников - страны Европы, Киев не удовлетворяет. Несмотря на все скидки и послабления, цена для Украины оказывается выше, чем для европейских стран. Сейчас, после удачных переговоров с Россией, "Нафтогаз" рассматривает две схемы изменений.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Первая - перенести точки передачи газа на границу Украины и России и привлечь к их работе европейские компании, которые и будут продавать газ Киеву. Такой перенос точек передачи газа добавит устойчивости европейской энергосистеме, в то же время сама Украина получит газ по ценам ниже среднеевропейских, причем гарантом более низкой цены станут сами европейские компании, поясняет директор департамента аудиторских услуг "Делойт", СНГ Александр Губарев. По его мнению, это будет более устойчивая конструкция поставок в Евросоюз, где на смену прямому посредничеству Украины может прийти совместная с другими европейскими странами эксплуатация ее газотранспортной системы.

Это давняя мечта Украины - быть не просто транзитером, а посредником в сфере поставок газа, говорит замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Есть только в предложенной модели загвоздка, и не одна. Едва ли схема позволит получить обещанную Россией скидку в 25%. Кроме того, европейские компании пока совсем не горят желанием участвовать в этой схеме, как и не спешат взять "под крыло" украинскую газотранспортную систему (ГТС). Многие из них сейчас успешно продают газ Киеву и получают прибыль. Вдобавок для них это связано с дополнительными рисками, в том числе из-за экономической ситуации в стране и не самого лучшего состояния украинской ГТС.

Второй вариант подразумевает прямые поставки газа из России, но по цене хаба NCG. Подробности неизвестны, в "Газпроме" на запрос "РГ" не ответили, но речь, скорее всего, идет о контрактах "на месяц вперед". Сейчас цены по таким контрактам действительно ниже среднеевропейских. Но это совсем не означает, что так будет всегда.

Прямые поставки российского газа на Украину будут обсуждаться ­сторонами после Нового года

Минимальные цены на газ на рынке краткосрочных контрактов были зафиксированы в 2016 и 2019 годах. "Периоды на европейском рынке, когда по долгосрочным договорам с нефтяной привязкой цены были более привлекательные, чем на спотовых площадках, случаются регулярно", - подчеркнул Алексей Гривач.

Со следующего года цена по долгосрочным контрактам на поставку газа снизится еще больше из-за привязки к котировкам нефти, но Киев все рано продолжает искать обходные пути.

Кроме того, неизвестно, предполагает ли этот вариант предоставление обещанной скидки в 25%, ведь подробно сторонами он еще не обсуждался. Если нет, то игра для Украины почти лишается всякого смысла.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире экс-СССР Украина Переговоры с Украиной по газу

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