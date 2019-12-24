Глава Boeing Деннис Меленберг отправлен в отставку. Совет директоров компании решил, что "перемены в лидерстве необходимы для восстановления доверия". На фоне того грандиозного кризиса, в котором находится одна из крупнейших авиастроительных корпораций, эта формулировка выглядит более чем логичной. Но то, как долго и неохотно шла к этому шагу компания Boeing, стало свидетельством явных перекосов в кадровой культуре Америки.

Меленберг возглавил Boeing в 2015 году, и поначалу его превозносили за троекратный рост стоимости компании и рекордную прибыль. Но затем под его руководством корпорация оказалась в глубочайшем кризисе. Отправными точками стали крушения лайнеров 737 MAX в Индонезии и Эфиопии. Погибли 346 человек. После второго крушения стали множиться слухи о том, что дело в ошибках в новейшей системе управления MCAS, установленной на этих самолетах. По всему миру запретили полеты 737 MAX. Стали срываться контракты с авиакомпаниями на поставку этих лайнеров. Началось масштабное расследование, в ходе которого выяснилось, что дело не в недосмотре или ошибке, а в умышленных попытках Boeing закрыть глаза на проблемы с безопасностью, возникавшие в процессе тестирования систем самолета. Казалось бы, что может быть хуже для репутации авиастроительной компании, чем публичное обвинение ее руководства в небрежном отношении к безопасности пассажиров. На фоне провалов с 737 MAX компания Boeing во втором квартале докатилась до убыточности.

Более того, проблемы наметились и на других фронтах. Последним разочарованием стал пятничный запуск с мыса Канаверал (штат Флорида) к МКС капсулы Starliner, разработанной Boeing для отправки астронавтов на орбиту. Произошел сбой, и стыковка не состоялась, что в очередной раз грозит сдвинуть сроки возвращения американцев в пилотируемую космонавтику.

А Меленберг все сидел в своем кресле. В 2018 году он даже получил годовой бонус в размере 13 миллионов долларов. Недавно он выступал на слушаниях, где его отчитывали конгрессмены, но гендиректор отвечал, что "не будет убегать от вызовов" и обещал "исправить ошибки". В чем явно не преуспел, ситуация становилась только хуже. Тем не менее ни один из членов совета директоров Boeing публично не призывал к смене гендиректора, явно пытаясь обойтись полумерами. Ранее Меленберг заявил, что в этом году откажется от премии, но при этом сохранял зарплату, исчисляемую миллионами долларов.

Только после того, как на прошлой неделе Boeing пошла на беспрецедентный шаг и на неопределенный срок приостановила производство 737 MAX, правление Меленберга подошло к концу. Следует понимать, что приостановка производства таких лайнеров - это тяжелейший шаг, нарушающий длинную производственную цепочку, срывающий контракты с сотнями поставщиков деталей для самолетов, влекущий огромные убытки. В HIS Market считают, что из-за снижения темпов производства этих лайнеров американский ВНП в текущем году недосчитался 10 миллиардов долларов, а полная приостановка производства, по разным оценкам, только за первый квартал следующего года может обойтись в 0,6 процента ВНП страны.

Глава Boeing потерял работу скорее из-за финансовых потерь компании, а не из-за человеческих жертв

То, сколь долго Меленберг держался на плаву на фоне этих катастрофических для компании событий, выглядит по меньшей мере странным для США, где в последние годы многие гендиректора теряли работу куда стремительнее за провинности с куда менее трагическими последствиями.

Перечень руководителей, уволенных из-за всплывших воспоминаний о домогательствах в кабинете или на студенческой вечеринке 20- или 30-летней давности, составляет не один десяток имен. Более того, по современным стандартам американской морали даже обвинений в домогательствах не нужно, сам факт романа на работе уже считается несмываемым пятном на репутации. Например, та же Boeing в 2005 году отправила в отставку своего главу Гарри Стоунсайфера за роман с сотрудницей. В прошлом году гендиректор производителя микропроцессоров Intel Брайан Кржанич был скоропостижно уволен за то, что тот вступил в отношения с одной из подчиненных. За аналогичный проступок совет директоров McDonald s пару месяцев назад уволил гендиректора Стивена Истербрука. Это все при том, что Истербрук был холост и никого не насиловал, отношения были добровольными. Но, как поясняет vox.com, "проблема в том, что подчиненный может чувствовать себя принуждаемым к отношениям, опасаясь в противном случае потерять работу". Получается, одной такой логики достаточно для увольнения руководителя компании.

А, например, генерального директора одной из компаний, принадлежащих Olympus, в 2014 году уволили за видеозапись того, как он пинает собаку.

Зачастую такие увольнения происходят под мощным давлением активистов и правозащитников, которое в прессе преподносится как рост кадровых стандартов. Vox.com писала об увольнении Истербрука: "Увольнение демонстрирует, сколь строгими стали компании по отношению к романам на работе на фоне разгула сексуального насилия в корпоративной Америке".

Все сказанное не к тому, чтобы преуменьшить значимость проблем насилия в отношении женщин или животных. Но гибель сотен людей в двух авиакатастрофах из-за явных просчетов Boeing выглядит никак не менее весомой ошибкой. И тем не менее никакой масштабной кампании с требованиями сменить главу корпорации в США никто не разворачивал. Меленберг более года после первого крушения оставался на своей должности и, судя по тому, что о его отставке объявили только после приостановки производства 737 MAX, потерял работу скорее из-за финансовых потерь компании, а не из-за человеческих жертв. Все это создает вопросы относительно того, какие приоритеты ставятся в современной кадровой культуре в США.

Справка "РГ"

29 октября 2018 года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air через 13 минут после вылета из Джакарты рухнул в воды Яванского моря. Погибли все 189 пассажиров и членов экипажа.

10 марта 2019 года такой же самолет Ethiopian Airlines потерпел крушение в Эфиопии. Авария произошла через 6 минут после взлета и унесла жизни 157 человек.