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24.12.2019 02:11
Рубрика: В мире

В Аризоне два человека пострадали при стрельбе возле торгового центра

В городе Финикс (штат Аризона) неизвестный открыл огонь рядом с торговым центром. Инцидент, в результате которого пострадали два человека, произошел в понедельник.

В США двое погибли, двое ранены в результате стрельбы в госучреждении

Установлено, что мужчина, угрожая огнестрельным оружием, угнал автомобиль. Он выстрели в случайного прохожего, попытавшегося ему помешать, а также ранил водителя другой машины, пишет ТАСС, ссылаясь на Foxnews. Пытаясь скрыться, стрелок протаранил на угнанной машине автомобиль полиции.

Стражи порядка были вынуждены открыть огонь. Злоумышленник скончался на месте от полученных ранений. Двое пострадавших были госпитализированы.

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