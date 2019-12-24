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24.12.2019 16:24
Рубрика: Общество

В Азербайджане чествуют президента Ильхама Алиева

Текст: Игорь Дашков
24 декабря свои поздравления в честь 58-летия главы Азербайджана Ильхама Алиева направили многие политики и общественные деятели.

Так, Владимир Путин отметил личный вклад Алиева в упрочение отношений стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном. "Под руководством Ильхама Алиева Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на международной арене", - сказано в поздравлении российского президента.

В присланном поздравлении президента Беларуси Александра Лукашенко говорится, что устойчивое социально-экономическое развитие Азербайджанской Республики, комплексные реформы и укрепление позитивного имиджа страны на мировой арене тесно связаны с именем Ильхама Алиева.

Председатель КНР Си Цзиньпинь в своем поздравлении подчеркнул:

"Я придаю большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений и желаю, чтобы нашими совместными усилиями отношения дружбы и сотрудничества вышли на новый этап на благо наших народов".

Руководителя Азербайджана также поздравили главы других государств, политики, общественные деятели, бизнесмены. В частности, известный российский предприниматель и экс-сенатор Фархад Ахмедов написал:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Вся ваша жизнь неотделима от жизни Азербайджана!

За эти десятилетия страна сделала огромный скачок вперед. Равного по масштабам еще не было.

Но вы не останавливаетесь на достигнутом.

Для блага Родины вы не боитесь плыть по неизведанным водам.

Все это вызывает понимание, уважение и любовь всех патриотов Азербайджана.

С Днем рождения!

Так держать".

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