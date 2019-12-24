В Чехии хакерская атака остановила работу нескольких шахт

Хакеры вывели из строя компьютерную систему предприятия "Остравско-карвинские шахты" - крупнейшей угледобывающей компании Чехии. Инцидент произошел в ночь на понедельник.

В результате атаки малоизученного криптовируса компьютерная система, обеспечивающая и контролирующая производственный процесс в офисах и под землей, зависла. Руководство компании приняло решение немедленно остановить работу во всех своих шахтах, сообщает ТАСС, ссылаясь на Чешское радио.

Сейчас расследованием хакерской атаки занимаются спецслужбы и полиция. Ситуация находится на контроле у министра промышленности и торговли Чехии. Когда работа в шахтах будет восстановлена - пока неизвестно.