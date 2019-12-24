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24.12.2019 18:53
Рубрика: Общество

В палату постучал Дед Мороз

В детские больницы Москвы пришла "Добрая елка" мэра
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8049)
25 декабря в Москве пройдет Кремлевская елка. На новогодний спектакль в столицу приехали тысячи детей со всей страны. Но некоторым ребятам придется встретить Новый год на больничных койках. Но и они без праздника не останутся. "Добрая елка" мэра сама придет во все детские больницы. Чтобы узнать, чем она порадует более шести тысяч маленьких пациентов, корреспонденты "РГ" заглянули в Филатовскую больницу.
24 декабря Дед Мороз приехал в Филатовскую больницу, но в его планах посетить все детские больницы Москвы. Фото: Аркадий Колыбалов 24 декабря Дед Мороз приехал в Филатовскую больницу, но в его планах посетить все детские больницы Москвы. Фото: Аркадий Колыбалов
24 декабря Дед Мороз приехал в Филатовскую больницу, но в его планах посетить все детские больницы Москвы. Фото: Аркадий Колыбалов

Слух о том, что в небе над Москвой замечена упряжка с оленями, быстро разнесся по палатам. Забыв о болезнях, ребята повскакивали с кроватей и прильнули к окнам. "Чуть задерживается, но очень торопится и скоро долетит. Вы пока посмотрите, что мы вам тут приготовили!" - звонко прокричали скоморохи, помощники Деда Мороза, сумевшие немного его опередить. В отдельном холле уже ждали аттракционы: дартс с липкими шариками и огромное кресло-качалка, приводимое в движение невиданной силой.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Москвичи перед Новым годом массово раскупают крыс

"Пропустить Новый год - настоящая трагедия для ребенка. Мы стараемся, чтобы праздник состоялся в любом случае. Поддерживают нас в этом и родители. Ведь им тоже хочется сделать детям приятное, как бы ни складывались обстоятельства", - говорит главврач детской Филатовской больницы Антонина Чубарова. По ее словам, елки случались в этих стенах и раньше, но Елку мэра прежде устраивали только в Морозовской больнице. А в этом году столичные власти решили, что без такого праздника не должны остаться все пациенты детских городских стационаров. Правительство города помогло с выбором актеров для спектакля и покупкой подарков, которые раньше помогали собрать для маленьких пациентов благотворительные фонды. "И теперь дети получают те же подарки, что и на Кремлевской елке. В основном это наборы со сладостями. Ребятам, которым сладкое противопоказано, вручат конструкторы LEGO", - включилась в разговор главная медсестра больницы Людмила Дрожжина.

Пятилетнюю Настю с экзотической фамилией Оному вчера привезли на "скорой" с подозрением на острый аппендицит. После процедур боль в животе стала чуть меньше, но результаты обследований еще не готовы. Придется подождать. Увидев дартс и другие игры, ребенок оживился и побежал к аниматорам. "Надеемся, что все обойдется. Вчера дочка не могла встать с кровати, а сегодня уже вовсю резвится, - радуется мама девочки Ольга Скоморохова. - Спасибо за этот праздник. Дети на время забывают даже о боли, это очень важно".

Семилетнего Дениса Голикова из подмосковного поселка Развилка пару дней назад прооперировали. Диагноз - фимоз, который осложнился инфекцией. "Уже идем на поправку, завтра-послезавтра обещают выписать. Надо, чтобы отек спал до конца", - рассказывает мама Юлия.

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