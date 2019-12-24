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24.12.2019 06:24
Рубрика: В мире

В Германии пропавшего два года назад мальчика нашли в чулане у педофила

Во время обыска дома в Германии полиция нашла запертого в чулане 15-летнего мальчика, который исчез при странных обстоятельствах в июне 2017 года и с тех пор считался пропавшим без вести.

Фото: пресс-служба следственного управления СКР по Астраханской области
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Подросток утром вышел из дома, около полудня в последний раз отправил сообщение родным, после чего на связь больше не выходил. Телефон был отключен. Оказалось, что все это время мальчик находился в доме жителя города Рекклингхаузен. Полиция нагрянула с обыском после того, как мужчину заподозрили в распространении детской порнографии.

Вызволенный из плена подросток рассказал, что за два года его ни разу не вывели на улицу подышать свежим воздухом. Никаких следов насилия на теле пострадавшего не обнаружили.

Историю со счастливым концом опубликовала газета The Sun.

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