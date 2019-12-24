В Японии отозвали почти 1,3 миллиона порций мороженого

В Японии один из крупнейших производителей молочной и шоколадной продукции отозвал с рынка около 1,3 миллиона порций стаканчиков с популярным мороженым Sundae Cup из-за возможного попадания мелких металлических частиц в продукт, сообщает РИА Новости.

По данным компании, в период с 28 ноября по 14 декабря некоторые покупатели обратились с жалобами на наличие посторонних предметов в мороженом. Проверка показала, что на предприятии в префектуре Гумма был нарушен технологический процесс установки деталей в одну из машин. В результате в продукт, по всей вероятности, попали мелкие металлические частицы. Руководство компании принесло извинения потребителями и деловым партнерам за причиненное неудобство. При этом особо отмечалось, что отзыву из торговли подлежала продукция лишь одного предприятия.

Напомним, похожий случай произошел с мороженым молочной компании в Пенсильвании в 2013 году. Производители изъяли из торговых сетей большую партию продукции. Однако не пояснили, как в мороженое попала мелкая металлическая стружка. Пострадавших в результате инцидента не было, сообщает портал FSN.