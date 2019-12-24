В Индии открылось "Мусорное кафе", где отходы из пластика меняют на обед

В Индии открылось муниципальное "Кафе без мусора", где килограмм отходов из пластика меняют на обед - горячие суп, лепешки и рис с наполнителями. Проект полностью финансируется местной мэрией.

Заведение общепита "Мусорное кафе", которое было открыто в октябре муниципальной корпорацией города Амбикапур, имеет слоган - "Чем больше отходов, тем лучше вкус". Присутствовавший на презентации министр здравоохранения штата Чхаттисгарха Сингх Део, который принес с собой полкило пластиковых отходов - стаканов, бутылок и прочего, сказал, что кафе открыто для всех категорий граждан.

Кафе, по словам чиновников, предназначено для того, чтобы, с одной стороны, повысить уровень осведомленности горожан о необходимости сбора и вывоза пластиковых отходов, с другой - обеспечить едой бездомных и бедные слои населения, отмечает The Guardian. За считанные дни оно завоевало популярность у горожан, чему также благоприятствует его удобное расположение. Власти выделили для него помещение прямо у главной автобусной остановки в городе на пересечении двух оживленных дорог. По словам мэра Аджая Тирки, ежедневно в кафе приходит с отходами пластика десятки человек. "Однажды сюда пришла целая семья с огромными мешками с пластиком весом в семь килограммов. Люди полюбили наши блюда за то, что они питательные и вкусные", - отметил мэр.

Большинство индийских городов борются с огромным количеством непереработанных отходов. Согласно данным министерства охраны окружающей среды Индии, в этой стране с многомиллиардным населением ежедневно образуется около 25 тысяч тонн пластиковых отходов, из которых собирается только около 14 тысяч тонн. Такими отходами забиты все индийские мусорные свалки.

В связи с крайней остротой данной проблемы, премьер-министр Индии Нарендра Моди в речи, посвященной 150-летию со дня рождения Махатмы Ганди, объявил, что Индия прекратит и полностью запретит использование одноразового пластика к 2022 году. Кстати, позже во время посещения штата Тамил Наду, он отправился на утреннюю прогулку по побережью в Мамаллапураме и был шокирован огромным количеством пластика на пляже.

Амбикапур является одним из немногих индийских городов, который может похвастаться стопроцентным сбором и сортировкой отходов. Власти получают ежемесячную прибыль в размере 15 тысяч евро, продавая переработанную продукцию из пластика и бумаги частным компаниям. Собранный пластик в "Мусорном кафе" в основном будет использован для строительства дорог: в 2015 году городские власти построили целую дорогу из пластика, которая, по словам мэра, хорошо зарекомендовала себя во время сезона муссонных дождей.

Новое начинание достигло столицы Индии, Нью-Дели, где муниципальные власти планируют открыть несколько "Мусорных кафе" по аналогии с тем, что успешно работает в Амбикапуре. Около 70 процентов городских пластиковых отходов, предназначенных для одноразового использования, попадает на свалки Нью-Дели или засоряет городские водостоки. Они стали настоящей угрозой для голодных коров, которые в поисках еды роются в мусорных баках и едят пластик. В прошлом году ветеринар в Дели удалил 70 килограммов пластика из желудка одной коровы.

Симар Малхотра, глава некоммерческой организации в Нью-Дели, которая выступает против пластика, считает, что примеру "Мусорного кафе" стоит подражать местным властям по всей Индии. "Кафе занимается сбором отходов, а также дает голодным людям горячую еду, которая, в свою очередь, побуждает их собирать больше пластика", - сказала женщина.