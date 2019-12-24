В Мексике засекретили данные о задержании сына наркобарона "Коротышки"

Минобороны Мексики на пять лет засекретило информацию об операции по поимке Овидио Гусмана Лопеса - сына наркобарона Хоакина Гусмана ("Коротышки"). Такую информацию распространило издание Milenio, ссылаясь на военное ведомство.

В октябре президент Мексики признал провал операции по аресту Овидио Гусмана по кличке "Мышь". Дело в том, что она привела к ожесточенным уличным боям в Кулиакане (штат Синалоа) - боевики картеля "Синалоа" пытались спасти задержанного сына "Коротышки". За семь часов столкновений погибли девять человек, 23 получили ранения. Воспользовавшись беспорядками из тюрьмы сбежали 55 заключенных, пишет РИА Новости.

Члены наркокартеля вынудили федеральные власти остановить спецоперацию и отпустить Овидио Гусмана. По мнению минобороны, разглашение информации об этом может спровоцировать организованную преступность на подобный инцидент в других городах.

Напомним, сам наркобарон "Коротышка" сейчас отбывает пожизненный срок в тюрьме максимально строгого режима ADX Florence в штате Колорадо. Он признан виновным в организации преступного синдиката, который тоннами ввозил наркотики в США в течение трех десятилетий, участии в многочисленных заговорах с целью убийства, а также похищении людей.