В Москве состоялась презентация двухтомника "Белорусы в Сибири"

В Москве в Российском историческом обществе состоялась презентация двухтомника "Белорусы в Сибири".

Книги рассказывают об освоении сибирских земель выходцами из Беларуси, их вкладе в этнокультурное многообразие региона. "Они внесли свой вклад в крестьянское мировоззрение сибиряков, местный фольклор, поверья и традиции" , - отмечает в предисловии к изданию председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

За годы столыпинской аграрной реформы Сибирь приняла около трех миллионов переселенцев, значительную часть которых составили белорусы.