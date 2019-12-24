Культура
24.12.2019 15:20

В Москве состоялась презентация двухтомника "Белорусы в Сибири"

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Pixabay

В Москве в Российском историческом обществе состоялась презентация двухтомника "Белорусы в Сибири".

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Книги рассказывают об освоении сибирских земель выходцами из Беларуси, их вкладе в этнокультурное многообразие региона. "Они внесли свой вклад в крестьянское мировоззрение сибиряков, местный фольклор, поверья и традиции" , - отмечает в предисловии к изданию председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

За годы столыпинской аграрной реформы Сибирь приняла около трех миллионов переселенцев, значительную часть которых составили белорусы.

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