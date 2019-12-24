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24.12.2019 20:45
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

В Польше прошел новогодний марафон на русском языке

Текст: Елена Кухтенкова
Студенты, увлечённые "великим и могучим", учащиеся курсов и просто любители русской культуры провожают старый год и загадывают желания на русском языке. Уже не первый год всю неделю перед католическим Рождеством в Русском центре в Кракове проходят вечера, посвящённые истории, традициям и обычаям празднования Нового года в России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Послы русского языка провели "космическую зарядку"

Учащихся вовлекают в праздничную новогоднюю атмосферу преподаватели и сотрудники центра. Русисты знакомят участников с обычаями праздничных торжеств, рассказывают о новогодних приметах, делятся рецептами традиционных рождественских и новогодних блюд и напитков, правилами этикета за праздничным столом, рассказывают о символе грядущего года, сообщает сайт "Русский мир".

А еще язык тренируют, просматривая отрывки из кинофильмов и праздничных программ, прослушивания музыки и песен, без которых в России не обходится ни один Новый год и Рождество.

А для студентов преподаватели создали особый сюрприз -специально подготовленную мультимедийную презентацию, которую участники марафона смотрят под бой Кремлёвских курантов и загадывают желания. В заключение все поздравляют друг друга с Рождеством Христовым, провожают Старый год и договариваются о скорой встрече уже в Новом 2020 году.

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