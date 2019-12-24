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24.12.2019 18:59
Рубрика: Общество

Азбука для взрослых

До 30 новых алфавитов создаются в РФ
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8049)
Годом народного искусства и нематериального культурного наследия станет 2022 год. Таков один из итогов Совета по межнациональным отношениям при президенте России.

- Победу нематериального наследия покажут 2020 и 2021 годы - годы создания новых 25-30 алфавитов, - говорит председатель Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. - У нас ведь живут 36 народов без своей письменности. Там, где осталось три - девять языковых семей, им придется присоединиться к письму народа по выбору. Для тех, чья численность выходит за 1000 человек, создается письменность на их языках.

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Гильмутдинов заметил, что речь идет о редких народах Сибири, Дальнего Востока и Дагестана. Так же продолжится работа по сохранению 18 языков, которые находятся на грани исчезновения, и 14 языков, которые переживают кризис невостребованности. Для них созданы 9 учебников и разрабатываются 16 учебных программ. Промежуточной победой на пути сохранения и развития народного искусства станут I Народные игры СНГ, которые в 2020 году примет Казань. Но алфавиты для народов, у которых пока нет письменности, станут одним из самых громких достижений Года нематериального культурного наследия.

Общество Образование Законодательная власть Госдума

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