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Текст:   Марина Трубилина 
14:15 24.12.2019

В России увеличилось число новостроек

Несмотря на увеличение объемов вводимого жилья, этот показатель будет ниже запланированного в нацпроекте. Об этом сказал на пресс-конференции министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

По предварительным оценкам, к концу года в России будет возведено около 80 миллионов квадратных метров жилых помещений. При этом в нацпроекте "Жилье и городская среда" запланировано, что на конец 2019 года эта цифра должна быть равна 88 миллионам.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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"Впервые с 2015 года переходим на положительную динамику", - отметил при этом Якушев. В течение трех лет - по 2018 год включительно - объемы жилищного строительства были ниже, чем годом ранее. Основной причиной этого стал кризис 2014 года, после которого застройщики притормозили новые проекты. Но в нынешнем году объемы вводимого жилья превысили прошлогодние, когда было возведено около 75 миллионов квадратных метров.

Сейчас, по словам министра, есть риск повторения послекризисной ситуации. "Стала настораживать цифра уменьшающегося количества получаемых разрешений на строительство, - сказал Якушев. - Если эта тенденция не будет изменена, мы можем получить такой же эффект. Если объем площадок, которые должны быть введены в оборот в 2019-2020 годах, будет недостаточен, то мы можем получить не повышающий, а понижающий тренд. Это один из главных вопросов, над которым мы работаем с субъектами РФ".