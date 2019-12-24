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24.12.2019 08:47
Рубрика: В мире

В США определили условия снятия антироссийских санкций

Текст: Диана Ковалева

Американские сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), которые определяют условия как введения, так и снятия санкций против России.

Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko
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Изначально в проекте "санкций из ада", как их назвал Грэм, процедура введения ограничительных мер не была четко прописана. Предполагалось, что они должны быть применены, если будет зафиксировано "вмешательство" РФ во внутренние дела США и "агрессия" против Украины. Поправки Грэма и Менендеса же определили, при каких именно условиях санкции начнут действовать или, наоборот, будут сняты.

В первом случае рестрикции будут введены, если разведка и Госдеп представят доклад, который подтвердит вмешательство России во внутренние дела американцев. Если же результаты доклада будут подтверждать обратное, то ограничительные меры должны быть сняты.

Что касается Украины, то здесь похожий принцип. В течение 45 дней после подписания документа разведка и Госдеп должны будут также определить, ведет или поддерживает ли Москва военные действия против Киева.

Напомним, что DASKA был внесен в конгресс в феврале. На прошлой неделе его одобрил комитет сената по антироссийским санкциям. Теперь документ должен быть вынесен на рассмотрение всего сената. Если он будет принят, то его отправят в палату представителей, а оттуда, в случае одобрения, - на стол президента.

В мире США Россия и США Санкции и антисанкции

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