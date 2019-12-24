В торговых центрах продали подделок на 25 миллиардов рублей

Общий оборот нелегальных товаров в "островках" торговых центров превышает 25 миллиардов рублей в год, а большинство продавцов свободно признаются в работе с незаконной продукцией. Такие результаты показало исследование юридической компании BrandMonitor.

В народе продажа фейковых вещей ассоциируются с вещевыми рынками, однако сейчас такую продукцию продают свободно в торговых центрах наряду с легальной одеждой.

Контрафакт в торговых центрах предпочитают продавать в "островках" - небольшой обособленной зоне посередине проходной зоны. Чаще всего там реализуются шапки, сумки, бижутерия, аксессуары для мобильных устройств. Человек идет по торговому центру и внезапно видит какую-то мелкую вещь, которая как раз оказывается ему необходима.

Тайные покупатели пообщались с сотней продавцов-консультантов в островках. В ходе разговора 69% таких продавцов честно признались, что за их прилавками находятся подделки. Еще 31% утаили этот факт, но на деле оказалось, что продукция все-таки неоригинальная. Также 55% рассказали о том, что не знают, запрещены ли их товары законом.

Как показало исследование, в "островках" периодически совершают покупки почти три четверти россиян - 73%. Почти половина таких покупателей сталкивалась с проблемами при покупке таких товаров. Так, 21% покупателей сообщили об отсутствии гарантии производителя, 18% купили подделки, 13% приобрели бракованный или низкокачественный товар. Большинство (70%) покупателей решили вернуть проблемные товары. Из них две трети (69%) успешно осуществили возврат, остальные этого сделать не смогли - продавец отказался принимать товар.

Для проведения исследования специалистами были просмотрены "островки" торговых центров в 40 городах России. Закупки осуществлялись во всех категориях товаров, представленных там. Общение с продавцами происходило в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Уфе и Красноярске.