Валентина Матвиенко: Жилье многодетным надо давать бесплатно

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что государство должно стимулировать рождаемость путем решения главной проблемы российских семей - жилищной.

"Все в обществе должны проникнуться тем, что без многодетных семей Россия не может эффективно развиваться экономически и социально", - сказала Матвиенко во вторник на пресс-конференции по итогам осенней сессии 2019 года.

"Надо создавать условия для того, чтобы были готовы к этому, чтобы хотели многодетные семьи", - заявила спикер и предложила действенную меру. "Многодетные семьи должны квартиры получать бесплатно или на совсем-совсем льготных условиях", - считает она. Спикер сослалась на собственный опыт руководства Санкт-Петербургом. По ее словам, тогда многодетные семьи вставали на очередь и получали жилье от города в течение года совершенно бесплатно. В итоге к 2011 году удалось обеспечить квартирами все семьи с тремя и более детьми, заявила Матвиенко. "Нужно сделать так, чтобы многодетные семьи понимали, что государство им поможет и поддержит с жильем", - считает глава Совфеда. "Это серьезная мотивация", - добавила она.

Отвечая на вопросы журналистов, Валентина Матвиенко заявила также, что поддерживает идею отмены налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих граждан. "Я сторонник того, чтобы налог на доходы физических лиц отменить для граждан, получающих небольшую зарплату", - сказала она . Какой должна быть "отсечка" - нужно советоваться, считает Матвиенко. Один из вариантов - минимальный размер оплаты труда. Накануне Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ до 12 130 рублей. "Может быть, такой критерий взять, те, кто получает на уровне МРОТ, не должен платить еще с этой небольшой зарплаты налог на доходы физических лиц", - полагает глава Совфеда. В случае принятия такого решения нужно будет найти источник возмещения выезжающих доходов. "Но ход обсуждения - правильный", - заявила глава СФ. Кроме того, по ее мнению, следует существенно уменьшить налоги для малого и среднего бизнеса, для микропредприятий, иначе добиться увеличения их доли в экономике не получится.

Многодетные семьи должны понимать: государство им поможет и поддержит с жильем

Говоря о планах на ближайшие месяцы, Валентина Матвиенко рассказала, что рабочая группа Совфеда даже в праздники продолжит работу над проектом закона о профилактике семейно-бытового насилия в РФ. Несколько дней назад завершилось обсуждение документа на сайте верхней палаты, он собрал более 11 тысяч комментариев."Мы столкнулись с такой организованной кампанией - нас просто троллили. Направление замечаний, предложений или полное отрицание закона написано под копирку", - сказала она, отвечая на вопрос "РГ". По мнению спикера, это была организованная кампания, "попытка манипулировать общественным мнением". Так поступали недобросовестные граждане, полагает Матвиенко, но и их сообщения рабочая группа проанализирует. "Мы так всколыхнули общество по поводу недопустимости бытового насилия - с кем ни поговорю, нет семей, где бы этого не обсуждалось. Кто-то "за", кто-то "против", но уже сам факт того, что люди начали это обсуждать и грозить своим потенциальным обидчикам, что закон будет, имейте в виду, - это уже хорошо, это уже заставило серьезно задуматься на эту тему наших граждан", - считает глава Совфеда.