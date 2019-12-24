ВЦИОМ: Почти 80 процентов россиян довольны своей жизнью

Около 80 процентов россиян, по данным ВЦИОМ, довольны своей жизнью. В целом этот показатель вырос на 17 процентных пунктов. "Сегодня о том, что удовлетворены своей жизнью, заявляют 79 процентов опрошенных, двадцать лет назад - 62 процента", - цитирует ТАСС результаты исследования ВЦИОМ.

Составляющие предновогоднего счастья тоже выяснены: 90 процентов заявили, что удовлетворены кругом своего общения, 81 процент доволен своим образованием. На 23 пункта увеличилась за 20 лет и достигла 81 процента удовлетворенность своим положением в обществе. Правда, материальным положением семьи довольны только 46 процентов, но и этот показатель в два раза больше, чем девятнадцать лет назад. Питание ( 78 процентов) и жилье ( 73 процента) также устраивает россиян, и удовлетворенность тут выросла тоже почти в 2 раза.

60 процентов довольны отношениями на работе, 59 - работой в целом. 70 процентов опрошенных заявили, что довольны тем, как проводят свободное время. Незначительно изменилась за 20 последних лет только доля удовлетворенных своим здоровьем - с 59 до 62 процентов.