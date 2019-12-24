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24.12.2019 18:45
Рубрика: Власть

Обман и похищение

Верховный суд объяснил, как наказывать за торговлю людьми
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8049)
Пленум Верховного суда России утвердил постановление по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми. Советник Федеральной палаты адвокатов РФ Евгений Рубинштейн назвал подготовленные разъяснения долгожданными.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Прежде всего обращает на себя внимание, что наконец-то появилась официальная позиция высшего судебного органа по вопросу о квалификации деяния, выразившегося в лишении другого человека свободы и в дальнейшем перемещении его в другое место, - говорит Евгений Рубинштейн. - Также интересным и обоснованным следует признать тезис о том, что при похищении человека и незаконном лишении свободы насилие или угроза его применения могут осуществляться как в отношении похищаемого лица или лица, незаконно лишаемого свободы, так и в отношении иных лиц, в том числе близких родственников, с целью устранения препятствий захвату, перемещению или удержанию потерпевшего".

Фото: iStock
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По его словам, в документе нашли отражение многие теоретические подходы, высказываемые исследователями.

"Разъяснения Верховного суда Российской Федерации помогут выработать единую практику привлечения к ответственности за похищение человека, незаконное лишение свободы и торговлю людьми, - рассказал "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Общественная опасность данных преступлений заключается в незаконном ограничении человека в его физической свободе. Верховный суд дает подробные пояснения, что считать похищением, что незаконным лишением свободы, что торговлей людьми. На практике нередко возникали проблемы, например, с привлечением к ответственности за торговлю людьми различных вербовщиков, действующих не насилием, но обманом". По его словам, новые правовые позиции позволят шире применять на практике статью УК "Торговля людьми".

За шесть месяцев этого года по статье УК "Торговля людьми" были осуждены всего 11 человек

"Сегодня распространены ситуации, когда вербовщики обещают людям красивую жизнь и высокооплачиваемую работу за границей, но поверившие этим посулам оказываются фактически в рабских условиях. Между тем привлечь таких вербовщиков к уголовной ответственности до сих пор было достаточно затруднительно, поскольку путь до фактического плена обманутые люди проделывали добровольно, не в кандалах. В итоге статья пока применяется достаточно редко", - говорит председатель правления Ассоциации юристов России.

Власть Право Уголовное право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Постановления Верховного Суда РФ Торговля людьми

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