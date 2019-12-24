Пленум Верховного суда России расширил понятие взятки: под статью попадет не только классическое подношение в конверте, но любая форма расплаты с должностным лицом, в том числе электронными деньгами или даже какими-то услугами.

Вчера пленум Верховного суда России принял большие поправки в свое постановление "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях".

Бесплатный ремонт в квартире чиновника, предоставление ему кредита по низкой ставке, даровая путевка - все будет считаться взяткой

Как заявила, представляя документ, судья Верховного суда России Елена Пейсикова, коррупционные преступления - это одна из главных угроз для безопасности страны. За полгода по различным коррупционным составам осудили больше четырех тысяч чиновников. Не исключено, что их могло быть гораздо больше. Но коррупционеры - народ современный, и постоянно стараются быть на шаг впереди судебной практики. Например, принимать взятки в электронной валюте. Или брать не деньгами, и даже не борзыми щенками, а какими-то услугами.

Например, поставив "правильную" подпись, чиновник может бесплатно отправиться на отдых за границу. Или благодарный бизнесмен предоставит начальнику в личное пользование автомобиль с водителем. Или банк выдаст чиновнику кредит с таким процентом, что получить даром было бы гораздо дороже. Но когда чиновникам задавали вопросы по поводу таких услуг, они делали круглые глаза, мол, как же так, иметь друзей - не преступление. А иметь благодарных друзей - счастье. Ведь никто не приносил денег в конверте, какая тут взятка?

Теперь Верховный суд перекрыл все подобные лазейки. Взятка через "электронный кошелек" будет считаться точно такой же взяткой. Причем даже если с чиновником расплатились не рублями, а криптовалютой, он - коррупционер.

Моментом окончания дачи взятки может считаться в том числе перечисление средств в "электронный кошелек". Раз деньги капнули, взятка прошла, и чиновника можно судить.

Естественно, при этом надо будет доказать, что деньги пришли не просто так, а за дело.

"Принимая во внимание современные экономические реалии, предполагающие использование различных электронных платежных систем, которыми активно пользуются также лица криминальной направленности, дается разъяснение, что ценности в виде взяток могут быть зачислены не только на счет, но и на "электронный кошелек", - пояснила Елена Пейсикова.

"Это относится к "Яндекс. Деньги", "Киви-кошелек" или иным платежным системам, предлагающим пользователям электронные платформы для хранения и перевода денег без открытия счета", - говорит она.

Посредничество в получении взятки также расценивается как отдельный состав преступления

Преступно не только брать деньги напрямую, но даже способствовать встрече чиновника и бизнесмена, жаждущего решить какой-то вопрос на взаимовыгодных условиях. Посредничество во взятке - это отдельный состав преступления. Как пояснил Верховный суд, даже организация чаепития чиновника с бизнесменом является посредничеством, а значит, подсудным делом.

"Верховный суд указывает на необходимость рассматривать такие действия как умышленное создание условий для совершения соответствующих коррупционных преступлений в случае, когда высказанное лицом намерение передать или получить взятку либо предмет коммерческого подкупа было направлено на доведение его до сведения других лиц в целях дачи им либо получения от них ценностей, а также в случае достижения договоренности между указанными лицами", поясняет адвокат Максим Колесников.э

Не любой чиновник, взявший деньги, является взяточником. Иногда он просто мошенник. Разница между ними проста. Взяточник берет деньги за то, что реально может сделать. Мошенник получает конверт не по чину, то есть за вопрос, решить который не в его власти. Подсудно и то, и другое. А человек, принесший конверт, в любом случае тоже нарушает закон.

"Такое лицо не может признаваться потерпевшим и не вправе претендовать на возвращение этих ценностей, а также на возмещение вреда в случае их утраты", - разъяснил пленум Верховного суда.

Но при этом повышаются и требования к доказательствам. Если правоохранители проводили оперативно-разыскное мероприятие, то есть пытались записать момент получения взятки, суд должен проверить, насколько законно было проведена секретная операция.

"Для оценки доказательств, полученных в ходе осуществления оперативно-разыскной деятельности, суду независимо от признания подсудимым своей вины необходимо проверять законность и обоснованность проведения каждого такого оперативно-разыскного мероприятия", поясняет адвокат. По его словам, данные нормы являются безусловным нововведением.

Досье "РГ"

Средняя сумма взятки в России превышает 600 тысяч рублей. Об этом в конце прошлого года сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной. По его словам, общая сумма взяток по всем выявленным делам по статье 290 УК РФ "получение взятки" составила 1,8 млрд рублей. Средняя сумма взятки - 609 тысяч рублей по итогам 2018 года (статистики за 2019 год пока нет).

При этом основная масса взяток, по данным Генпрокуратуры, - это деньги. Но нередко выявлялись факты, когда незаконное вознаграждение чиновники получали стройматериалами, машинами, мобильными телефонами, картами ресторанов, различными скидками.