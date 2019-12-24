Важные разъяснения сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, когда пересматривала итоги спора родителей о том, с кем из них будет жить ребенок.

Зачастую родители, выясняя, с кем останется ребенок, сводят счеты между собой. Интересы детей взрослые не учитывают. Фото: Photoxpress

Судя по сегодняшней судебной статистике, подобные иски - об определении места жительства несовершеннолетних детей - одни из самых многочисленных. Но дело даже не в количестве, эти споры морально сложные и затрагивают те только истца и ответчика. Да и количество таких тяжб продолжает расти. Не секрет, что часто такие споры об определении места жительства ребенка ставят во главу угла не интересы ребенка, а это способ сведение счетов взрослых.

Но даже если, отправляясь в суд, родители беспокоятся исключительно об интересах ребенка, что должно быть главным для таких споров? На этот вопрос и ответил Верховный суд, изучая жалобу на решение местных судов.

Итак, родители пошли в суд, чтобы определить, с кем ребенку жить.

И папа, и мама предоставили суду хорошие характеристики. Но два местных суда, которые рассматривали это дело, приняли диаметрально противоположные решения. Так, районный суд решил, что малышу лучше с матерью. Даже несмотря на то, что жилищные условия у нее были хуже, чем у отца, да и с деньгами оказалась проблема.

Несогласный с таким решением отец опротестовал вердикт. Апелляция с выводами районного суда не согласилась, их отменила и приняла новое решение - теперь уже в пользу отца.

А теперь об этом деле подробнее. Наша история началась с того, что в суд пошла мать, которая попросила определить, с кем будет жить ребенок, если с супругом женщина рассталась, но не развелась. Отец, в свою очередь, считал, что сын должен остаться с ним. Оба родителя характеризовались положительно, и к моменту суда сложилась нехорошая ситуация, когда ребенок буквально переходил из рук в руки: сначала он жил с матерью, потом - с отцом, а затем мать попросила суд отдать сына ей.

В первой инстанции суд, выслушав стороны, оставил ребенка с матерью, сократив время свиданий отца с ребенком до четырех часов по выходным и праздникам. Первая инстанция такое решение мотивировала тем, что ребенку всего год и разлучать его с матерью нельзя.

В апелляции приняли противоположное решение. Там заявили, что условия проживания у отца лучше. Отец - бизнесмен, живет в большом доме, где у ребенка есть своя, отдельная комната и все необходимое. А еще, заявила вторая инстанция, отец занимается воспитанием сына.

Про мать апелляция заявила следующее. Женщина не работает, живет на алименты, которые получает на старшего ребенка, плюс пособие, плюс помощь родственников. Мать ребенка живет в старом доме с печным отоплением, а туалет - на улице. Из всего перечисленного апелляция сделала вывод, что у матери нет возможности нормального воспитания ребенка. А тот уже успел привязаться к отцу.

Отчаявшаяся мать пошла обжаловать такой вердикт. Она обратилась в Верховный суд. Там жалобу изучили и с коллегами в апелляции не согласились.

Вот результаты разбора спора высокой судебной инстанцией.

Верховный суд в своем определении сказал, что само по себе преимущество в материально-бытовом положении одного из родителей не является безусловным основанием для удовлетворения требований этого родителя.

При рассмотрении таких споров, сказал Верховный суд, нужно исходить из интересов ребенка в совокупности обстоятельств, характеризующих обстановку, которая сложилась в месте проживания каждого из родителей. Однако для того, чтобы выяснить, какова эта обстановка, потребуются доказательства. Выводы суда "не должны быть общими и абстрактными", подчеркивается в определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда. Суд должен ссылаться на нормативные акты и доказательства. Именно их было недостаточно, отметил Верховный суд РФ.

Что делать, сказано в статье 78 Семейного кодекса. В статье подчеркнуто: если суды рассматривают споры, связанные с воспитанием детей, к участию в деле надо привлечь органы опеки - независимо от того, кем предъявлен иск в защиту ребенка. Опека должна провести обследование условий жизни ребенка и тех, кто хочет его воспитывать. Акт обследования и основанное на нем заключение по существу спора предоставляют в суд. "Заключение органа опеки и попечительства должно быть подписано уполномоченным на это должностным лицом органа опеки или органа местного самоуправления", - напоминает ВС. Однако в деле такого заключения не было.

Кроме того, Верховный суд подчеркнул: суды не назначили экспертизу, о которой просил отец ребенка. Неназначение местным судом экспертизы является существенным нарушением норм процессуального права.