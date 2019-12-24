Видео: Стекло спасло мальчика от разъяренного тигра в зоопарке в Ирландии

Заградительное стекло спасло семилетнего ирландского мальчика по имени Шон от разъяренного уссурийского тигра в зоопарке в столице Ирландии Дублине.

Как сообщает Storyful, на видео, снятом отцом Шона Робом, который попросил журналистов не называть их фамилию, изображен улыбающийся мальчик, позирующий на камеру перед тигриным вольером в Дублинском зоопарке.

Дело принимает шокирующий поворот: увидев ребенка, который прислонился к стеклу, хищник, мирно сидевший у дерева, буквально сорвался со своего места и помчался к ребенку. Он врезался в стекло и стал царапать по нему лапами в нескольких сантиметрах от ребенка. По словам отца мальчика, Шон отреагировал на инцидент довольно спокойно, а его второй сын "пулей" побежал прочь. "Мой сын Шон сегодня оказался в меню зоопарка", - написал отец мальчика.

По состоянию на конец понедельника видео, опубликованное Робом, получило почти 44 000 лайков и было ретвитнуто около 9500 раз. Кроме того, менее чем за 24 часа оно было просмотрено более 686 тысяч раз, сообщает Extra.ie. При этом комментарии варьировались от откровенно циничных до содержащих трогательные слова сочувствия мальчику и его близким.