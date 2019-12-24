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24.12.2019 10:31
Рубрика: В мире

Власти США заключили контракты с фирмами на содержание тюрем для мигрантов

Текст: Максим Макарычев
Белый дом заключил контракты с частными компаниями на эксплуатацию иммиграционных центров содержания под стражей в Калифорнии, отмечает The Associated Press. Стоимость контрактов составляет в общей сложности 6,8 миллиарда долларов.

Центры, где на первом этапе будут находиться около четырех тысяч нелегальных мигрантов, задержанных на границе США и Мексики, будут размещаться в калифорнийских Сан-Диего, Калексико, Аделанто и Бейкерсфилде. Федеральные власти не исключают в ближайшем будущем расширения и даже открытия еще большего количества таких центров в самом большом американском штате.

Фото: AP Photo/Fernando Llano
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В соответствии с новыми контрактами, пишет Los Angeles Times, количество мест для содержания под стражей нелегальных мигрантов в Калифорнии в перспективе должно удвоиться. Ка отмечает издание, Калифорния, с ее многочисленными мигрантами, имеющая границу с Мексикой, является основным приоритетом для таможенных и миграционных служб. Число задержанных федералами нелегальных мигрантов в США уже превысило 52 тысячи человек. Большинство из них содержатся в центральной части штата Луизиана, что не устраивает Белый дом, настаивающий на открытии таких центров в непосредственной близости от границы с Мексикой.

Отметим, что данное решение идет вразрез с позицией демократической администрации самой Калифорнии. В октябре этого года губернатор штата Гэвин Ньюсом подписал законопроект о запрете размещения на территории Калифорнии коммерческих тюрем. Документ должен вступить в силу в первой половине января 2020 года.

Власти Калифорнии назвали закон "историческим шагом" в борьбе с чрезмерным тюремным заключением, включая незаконное задержание законопослушных мигрантов и просителей убежища. "Коммерческие тюрьмы противоречат нашим ценностям и не должны находиться в Калифорнии. Эта попытка обойти калифорнийские власти и федеральные правила закупок, которые защищают американских налогоплательщиков, должна решаться путем надзора конгресса", - отмечается в заявлении представителей властей штата. Закон, отмечают в калифорнийской администрации, должен был побудить американские иммиграционные и таможенные органы искать места для размещения частных тюрем в других штатах. Однако этого не произошло, и Белый дом попросту проигнорировал новый закон Калифорнии.

Фото: Reuters.
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Наиболее жесткую позицию в этом отношении заняла таможенная и иммиграционная полиция США (ICE). Ее руководители дали понять, что контракты не подпадают под действие нового порядка штата. Пейдж Хьюз, пресс-секретарь агентства, сказала, что новые правила содействуют переводу заключенных за пределы Калифорнии, где они будут находиться вдали от семьи, друзей и своих адвокатов. По словам Хьюз, законы штата Калифорния, направленные на создание препятствий федеральному законодательству, "неуместны и вредны". Сторонники заключения контрактов на содержание частных центров для мигрантов говорят о том, что новые объекты позволят ICE проводить более масштабные рейды по обнаружению каналов контрабанды людьми из Мексики. При этом количество арестов в Северной Калифорнии уменьшилось - с 7200 в 2017 году до 5100 в этом году, что позволило разгрузить государственные центры содержания мигрантов для их последующей депортации из США в Сакраменто и Контра-Косте.

По оценке экспертов, Белый дом, скорее всего, подаст в Верховный суд иск о блокировании закона штата Калифорния, апеллируя к тому, что он нарушает положения федерального иммиграционного закона и имеет все шансы выиграть дело.

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