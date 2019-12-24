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24.12.2019 20:26
Рубрика: Власть

Володин в разговоре с Путиным указал на важность законов прямого действия

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече президента РФ с парламентариями поднял тему, связанную с задержкой подзаконных актов, и указал на важность принятия законов прямого действия. Глава государства с ним согласился.
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Проекты подзаконных нормативно-правовых актов должны разрабатываться к моменту рассмотрения законопроектов нижней палатой во втором чтении, считает спикер.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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- Закон становится законом зачастую после того, когда вступают в силу подзаконные акты, - подчеркнул он. Спикер заметил, что "это очень длительный процесс", задерживающий реализацию законов.

Было бы правильно, чтобы нормативная база готовилась как можно быстрее после того, как закон принят. Кроме того, для решения этой проблемы Госдума собирается двигаться в сторону принятия большего количества законов прямого действия.

Володин признал, что это может усложнить проработку законопроектов, они, возможно, будут рассматриваться дольше, однако это лучше, чем неработающие законы без нормативных актов.

Президент согласился, что недопустимо, когда подзаконные акты иногда годами готовятся после принятия закона.

Вместе с тем в целом "взаимодействие" Госдумы с правительством улучшилось. Спикер отметил возросшую эффективность диалога Госдумы с кабмином по бюджету. Володин обратил внимание на важность принятых финансовых корректировок в части более раннего поступления денег в регионы и сокращения разрыва в бюджетной обеспеченности между ними.

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