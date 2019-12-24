Новости

Джеки Чан едва не погиб на съемках очередного боевика 12:37
"Люк Скайуокер" согласился сыграть в "Ведьмаке" 10:56
Вышел новый трейлер "Джентльменов" Гая Ричи 10:41
Фото: Лера Кудрявцева перенесла операцию по удалению импланта груди 10:21
Видео: актриса Джейн Фонда отметила 82-летие за решеткой 10:21

Вышел русский трейлер "Женщины в окне" с Эми Адамс и Гэри Олдманом

Новости
    24.12.2019, 11:44
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube доступен крайне взвинченный, нервный и напряженный трейлер триллера "Женщина в окне" (The Woman in the Window).

Фото: kinopoisk.ru
Вышел новый трейлер "Джентльменов" Гая Ричи

В центре ленты - страдающая агорафобией (боязнь открытых пространств) Анна Фокс (Эми Адамс), уединенная жизнь которой дает резкий и страшный крен после того, как в дом напротив въезжают новые жильцы. И она видит то, "что явно не предназначалось для посторонних глаз". Далее - события в формате дурного сна.

И главный вопрос - все это на самом деле или же галлюцинации, вызванные препаратами, которые принимает Анна?

Режиссер - Джо Райт ("Темные времена").

В остальных ролях - Гэри Олдман, Дженнифер Джейсон Ли, Энтони Маки, Джулианна Мур, Уайатт Рассел.

В кино - с 14 мая.

Новости

СМИ: госпитализированная в реанимацию Галина Волчек впала в кому 09:43
Создатели серии игр "Ведьмак" заключили соглашение с Сапковским 23.12.2019
Хидэо Кодзима назвал любимые фильмы 2019 года 23.12.2019
Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой 23.12.2019
⧣ Голливуд
Фото: предоставлено Disney
Терри Гиллиам: Ненавижу "Черную пантеру" 23.12.2019
Видео: каким был 2019 киногод 23.12.2019
Приемные дети Брэда Питта не пришли на его день рождения 21.12.2019
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ В Рейтинге
Вышел русский трейлер нового "Пиноккио" 23.12.2019
Вышел новый трейлер фильма Сэма Мендеса "1917" 20.12.2019
Вышел первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана "Довод" 19.12.2019
⧣ триллер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер второго сезона романтично-маньячного сериала "Ты" 17.12.2019
Тарантино собрался снимать "Убить Билла 3" 12.12.2019
Вышел трейлер боевика "Русский рейд" 30.11.2019