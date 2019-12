Вышел русский трейлер "Женщины в окне" с Эми Адамс и Гэри Олдманом

На YouTube доступен крайне взвинченный, нервный и напряженный трейлер триллера "Женщина в окне" (The Woman in the Window).

В центре ленты - страдающая агорафобией (боязнь открытых пространств) Анна Фокс (Эми Адамс), уединенная жизнь которой дает резкий и страшный крен после того, как в дом напротив въезжают новые жильцы. И она видит то, "что явно не предназначалось для посторонних глаз". Далее - события в формате дурного сна.

И главный вопрос - все это на самом деле или же галлюцинации, вызванные препаратами, которые принимает Анна?

Режиссер - Джо Райт ("Темные времена").

В остальных ролях - Гэри Олдман, Дженнифер Джейсон Ли, Энтони Маки, Джулианна Мур, Уайатт Рассел.

В кино - с 14 мая.