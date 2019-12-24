Захарова назвала действия Эстонии против Sputnik провокацией

Давление руководства Эстонии в отношении информационного агентства Sputnik являются планомерной провокацией, которая подрывает международно-правовые гарантии деятельности СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Действия Эстонии - это планомерная провокационная работа против российских СМИ, подрыв существующих международно-правовых гарантий журналисткой деятельности с целью размывания статуса средства массовой информации и превращения его в объект прямого политического давления", - заявила Захарова.

Она также призвала эстонские власти представить доказательства несоответствия деятельности Sputnik заявленным целям. Если же таких доказательств не найдется, Таллину придется приносить свои извинения журналистам, отметила Захарова.

По ее словам, тот факт, что эстонское руководство проигнорировало рекомендации Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира воздержаться от ненужных ограничений работы Sputnik, является весьма тревожным сигналом.

Напомним, что ранее правоохранительные органы Эстонии пригрозили возбудить против журналистов Sputnik уголовные дела в случае, если они до первого января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией - МИА "Россия сегодня". Свои действия официальный Таллин обосновал санкциями Евросоюза против ее генерального директора Дмитрия Киселева.