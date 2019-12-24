Жоао Марио: Криштиану Роналду в чемпионате России? Все возможно

Чемпион Европы-2016 в составе португальской сборной Жоао Марио в эксклюзивном интервью "РГ" рассказал о причинах последних неудач "Локомотива", шансах на переезд к нам Криштиану Роналду и грядущем чемпионате Европы.

В последние годы российские клубы нечасто приглашают иностранцев топ-уровня. Прошли времена, когда "Зенит" покупал Халка и Акселя Витселя, а "Динамо" - Матье Вальбуэна. Но бывают и исключения. Один из них - Жоао Марио.

Чемпион Европы-2016 в составе португальской сборной перешел в "Локомотив" в августе на правах аренды из "Интера". Не исключено, что по окончании сезона столичный клуб подпишет с Марио постоянный контракт. Сам игрок признается, что он не прочь остаться в России.

Концовку первой части сезона "Локомотив" откровенно провалил. Почему?

Жоао Марио: Трудно сказать. "Локомотив" хорошо стартовал как в Лиге чемпионов, так и в Премьер-лиге. Но по каким-то причинам мы сдали, перестали побеждать. У нас слабая реализация моментов. Вспомните домашний матч с "Байером", в котором мы обязаны были забивать. Нам этого не удалось сделать, и немцы победили 2:0. Вообще это урок для нас: если ты упускаешь свои моменты в Лиге чемпионов, тебя обязательно накажут.

Хорошо, а еще какие причины у этого спада? Только слабая реализация?

Жоао Марио: Нам надо действовать сбалансированно. Я был травмирован, смотрел наш матч с "Динамо" в начале декабря. После того, как Миранчук сравнял счет, ребята побежали вперед и чуть забыли об обороне. В такие моменты нужно быть осторожнее. Должен быть баланс. Уверен, мы прибавим в этом плане, потому что у нас сильные футболисты.

Казалось, "Локомотив" опередит "Байер" в борьбе за третье место в группе. Ладно "Ювентус" с "Атлетико", но немцев вы могли опередить.

Жоао Марио: Не хватило стабильности на протяжении всех 90 минут. На таком уровне нельзя выключаться. В Турине мы расслабились на пару минут, и Дибала забил два мяча. Хотя тот матч против "Ювентуса" был очень качественным в нашем исполнении.

Бывший капитан сборной России Роман Широков так не считает. Он сказал, что "Локомотив" защищался 89 минут и что такой футбол не красит команду.

Жоао Марио: Он был атакующим игроком. Я отчасти понимаю его, потому что у нас с ним схожий менталитет - мы любим яркий футбол. Но надо оставаться реалистами. Да, все в мире хотят играть как "Барселона": все время держать мяч и не отдавать его сопернику. Однако когда против тебя играет "Ювентус" с Роналду, Дибалой и Игуаином, ты должен действовать умнее. "Байер" попытался сыграть с итальянцами в атаку в первом матче, и что получилось? Побежишь всей командой вперед - забьешь один и получишь пять в свои ворота. Так нельзя.

О чем говорил после матча Семину Криштиану Роналду? Вы ведь были рядом.

Жоао Марио: Что "Локомотив" мог атаковать больше. Я понимаю Криштиану. Ему было очень тяжело, потому что мы глубоко сели в защиту. С "Ювентусом" мы играли так, как могли. И у нас почти получилось.

Криштиану 35. Как думаете: он может однажды оказаться в России?

Жоао Марио: Почему нет? Если посмотрите на его карьеру, то он всегда искал вызов. С "Манчестером" Криштиану выиграл все, но захотел сделать то же самое с "Реалом". И добился своего. Теперь "Ювентус". Кто знает, что будет в будущем. Если в России будет команда, которая будет ставить перед собой цель выиграть Лигу чемпионов, то Роналду может и переехать сюда. Все возможно.

"Локомотив" - такая команда?

Жоао Марио: Если "Локомотив" захочет пригласить игрока уровня Роналду, клубу придется инвестировать в это большие деньги. Но зато он получит выдающегося футболиста. Лучшего в мире.

На ваш взгляд, Роналду лучше Месси?

Жоао Марио: Конечно.

Вы так говорите, потому что играете с Роналду в одной сборной?

Жоао Марио: Нет, просто я знаю его историю: откуда он пришел, как работал, чем жертвовал. Я разделил с ним много счастливых моментов в сборной. И для меня Роналду - сильнейший. Но если вы считаете таковым Месси - это ваше мнение. Нет проблем.

Как относитесь к высказываниям Роналду, что он - лучший футболист мира?

Жоао Марио: Смотрите: Роналду не просит других, чтобы и они так думали. Он просто говорит, что считает себя лучшим. В чем проблема? Криштиану никому не навязывает свое мнение. И у него для таких заявлений есть все основания. Он побил кучу рекордов, выиграл много титулов. Если бы я сказал, что считаю себя лучшим, вы бы посмеялись, я понимаю. Но когда это говорит Криштиану - здесь все логично.

Каким вам показался уровень чемпионата России?

Жоао Марио: У вас конкурентный чемпионат. В нем есть 5-6 команд, претендующих на первое место. И разрывы между клубами в таблице невелики. Пару раз проиграешь - сразу опустишься вниз. Так что надо стараться избегать ненужных потерь.

В таблице коэффициентов УЕФА постоянно идет борьба между Россией и Португалией. Чей чемпионат сильнее?

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Жоао Марио: Думаю, уровень примерно одинаковый. В этом сезоне у России было три клуба в Лиге чемпионов, а в следующем на ее месте можем оказаться уже мы. Но как российскому, так и португальскому чемпионату еще далеко до уровня Италии, Испании или Англии. Могу сказать на своем примере: когда я перешел из "Спортинга" в "Интер", сразу понял, что там все по-другому. Я стал лучше.

Но вы говорили ранее, что чемпионат Италии вам не подходит.

Жоао Марио: Да, это так. Я три года пытался стать там своим, но мне не удалось. Я понял, что мой менталитет, мое видение футбола не позволяют мне раскрыться в Италии. При этом я приобрел опыт. Плохой опыт, но даже он пошел мне на пользу.

Различные СМИ пишут, что вашим одноклубником Алексеем Миранчуком интересуется "Ювентус". Что посоветуете ему?

Жоао Марио: Миранчук - техничный игрок. Мне кажется, что в Италии такие футболисты в какой-то момент сталкиваются с определенными трудностями. В серии "А", если ты не прибавишь в тактике и физподготовке - ты не будешь играть. В Италии, если футболист не так хорош с мячом, но много бегает и обучен тактике, он будет выходить на поле. Алексей должен быть готов к сложностям. Возможно, он не всегда будет попадать в состав, потому что там полно звезд. Нужно быть готовым и к таким вещам. Плюс давление. Один неудачный матч - и все тебя ругают, прессуют. Но в целом, я думаю, что Миранчук может играть в "Ювентусе".

"Локомотив" отстает от "Зенита" на 11 очков. Можно сказать, что шансов на чемпионство уже не осталось?

Жоао Марио: Пока рано говорить об этом. В первом круге мы обыграли дома "Зенит". У нас более-менее сопоставимые по уровню команды. Но, как я уже сказал, нам не хватает баланса. У "Зенита" он есть, если мы говорим про чемпионат России.

Да и состав у питерцев, наверное, сильнее, чем у "Локомотива".

Жоао Марио: Не согласен. У нас на замене есть футболисты, способные усилить игру. И у "Зенита" они есть. Просто нам нужно поработать над некоторыми моментами. "Локомотив" еще недавно был чемпионом России, много ребят из той команды до сих пор выступают за нас. Они знают, как побеждать. Так что мы еще поборемся с "Зенитом".

А какая команда в России произвела на вас наибольшее впечатление?

Жоао Марио: "Краснодар" играет в красивый футбол, "Ростов" мне очень нравится. Может, "Зенит" не действует так ярко, как "Краснодар", но он показывает умный футбол. Иногда финты и эффектные комбинации не дают результат.

Какие российские игроки понравились вам больше всего?

Жоао Марио: Оздоев. Очень жесткий игрок. Он может атаковать, забить. Сулейманов из "Краснодара" очень опасный футболист, отличная левая нога. Конечно, братья Миранчуки, Баринов, Смолов. Еще отмечу Дзюбу.

Поговорим о сборной. В 2016 году мало кто ожидал от Португалии победы на Евро. Это помогло вам выиграть турнир?

Жоао Марио: Конечно. Когда на вас не давят, гораздо проще добиться результата. Все думали, что выиграет кто-то из троицы Франция, Германия, Испания. Но этим футбол и хорош: ты никогда не знаешь, как все сложится. Мы с первого дня работы с Фернанду Сантушем верили в себя. Знали, что можем сотворить историю.

Был какой-то момент по ходу Евро-2016 когда вы поняли, что можете завоевать титул?

Жоао Марио: Какого-то одного эпизода не было. Но мы были уверены в себе с самого начала. Да, возможно, у нас не было такого сильного состава, как у Франции, Германии или Испании. При этом у нас был Роналду и огромное желание сделать то, чего мы не сделали на домашнем чемпионате Европы в 2004 году.

О чем подумали, когда Роналду получил травму в финале Евро-2016?

Жоао Марио: Конечно, без него было сложно. Но зато у нас появилась дополнительная мотивация: выиграть турнир ради Криштиану. Он столько сделал для сборной, забил кучу мячей в квалификации, в финальной части. И мы не могли его подвести.

Как праздновали успех?

Жоао Марио: Эти воспоминания останутся со мной навсегда. Особенно момент, когда мы приземлились в Лиссабоне и у аэропорта собрались тысячи болельщиков. Нас приветствовали в самом городе, все были с флагом Португалии. Это была гигантская радость для всех. Страна с населением десять миллионов человек выиграла такой титул. Фантастика.

Что скажете о грядущем чемпионате Европы? Вам нравятся новые правила отбора на турнир, процедуры жеребьевки?

Жоао Марио: Мне не нравится нынешний формат жеребьевки, когда некоторые команды уже заранее знают соперников. К примеру, ваша сборная. Вы еще до мероприятия в Бухаресте знали, что сыграете с Бельгией и Данией. Теряется интерес, интрига. Зачем тогда жеребьевка нужна? В футболе иногда происходят какие-то изменения, которые не приносят пользы. Проводить короткий турнир в стольких странах, как следующим летом - это неправильно. Теряется магия соревнований.

Но это ведь разовая акция в честь 60-летия первого в истории Евро.

Жоао Марио: Да, я знаю. Но чемпионат Европы-2020 заранее лишается магии. Нам, футболистам, ничего не остается делать, кроме как играть и подчиняться новым правилам.

Что скажете о жребии сборной Португалии? Многие называют вашу группу смертельной - Франция, Германия…

Жоао Марио: Удивительно, что такие три команды попали в одну группу. Но мы будем бороться. Португалия не боится никого. И мы однозначно ставим цель выйти в плей-офф.

Нынешняя сборная Португалии сильнее самой себя образца Евро-2016?

Жоао Марио: Я так не думаю. Та команда выиграла чемпионат Европы. Да, нынешняя победила в Лиге наций, но все-таки это разные по уровню турниры. При этом у нас сейчас сильное поколение. И оно может войти в историю, если завоюет титул.