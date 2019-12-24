Зять испанского короля вышел из тюрьмы на праздники

Зять короля Испании Филиппа VI, муж его сестры-инфанты Кристины Иньяки Удрангарин, осужденный за хищение и мошенничество, проведет приближающиеся праздники с дома семьей. Его отпустили на четыре дня из тюрьмы Бриева, где он отбывает свой срок.

Как пишет El Pais, формально Урдангарин покинул стены пенитенциарного учреждения еще утром. Однако весь день он должен провести в медицинском центре в местечке Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. Вот уже несколько месяцев по вторникам и четвергам в качестве волонтера он ухаживает за инвалидами, и сегодня его никто не избавил от этой работы. И только вечером он сможет отправиться к своей семье - жене и четверым детям. К ним его доставят на специальной машине, которая дважды в неделю возит его из тюрьмы в медицинский центр и обратно. Она же приедет за Урдангарином в субботу, когда закончится его "отпуск". Примечательно, что использование этого автомобиля зять короля оплачивает из собственного кармана.

Возможность покинуть стены тюрьмы на столь долгий срок появилась у Урдангарина лишь недавно, после того, как он отбыл четверть своего срока (531 день из пяти лет и 10 месяцев, к которым он был приговорен). С учетом того, что он отбывает наказание в обычном режиме (второй уровень из четырех, первый - самый строгий, четвертый позволяет покидать тюрьму, возвращаясь туда только на ночь) и хорошо зарекомендовал себя перед администрацией тюрьмы, он получил право обратиться с подобной просьбой. Прокуратура не нашла причин, чтобы воспрепятствовать этому, и суд дал Урдангарину свое разрешение.

Напомним, супруг инфанты Кристины входил в состав руководства института Noos, некоммерческой организации, занимавшейся проведением различных спортивных мероприятий. Урдангарин и его партнер Диего Торрес убеждали администрации различных городов и автономных сообществ подписывать договоры с этим институтом. Организация сильно завышала стоимость контрактов на проведение мероприятий, а полученные средства направлялись в коммерческие фирмы, включая Aizoon, владельцами которой были инфанта Кристина и ее супруг.

Дело возбудили в 2011 году, а окончательный вердикт по нему вынесли лишь в 2018-м. Изначально прокуратура Балеарских островов требовала назначить Урдангарину наказание в виде 19,5 лет тюремного заключения. Однако Верховный суд пиренейского королевства приговорил зятя короля Испании к значительно меньшему сроку - пяти годам и 10 месяцам лишения свободы. Примечательно, что тюремный срок оказался даже меньше, чем постановил суд предыдущей инстанции - суд Пальмы-де-Майорки приговорил Урдангарина к шести годам и трем месяцам лишения свободы, обвинение же хотело увеличить этот срок до десяти лет и обжаловало приговор.

При этом Урдангарину было разрешено самостоятельно определить место, где он будет отбывать наказание, и в результате он выбрал тюрьму в местечке Бриева провинции Авила, недалеко от Мадрида. Особую пикантность придает тот факт, что тюрьма женская. В ней есть лишь небольшой модуль, предназначенный для мужчин. До того, как там поселился Урдангарин, он пустовал.