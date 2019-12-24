Новости

Мюзикл "Кошки" доработали после жесткой критики и провала в прокате 17:25
Семашко рассказал о белорусских поставках продовольствия в РФ в 2020 году 17:21
В Севастополе открылась академия хореографии 17:18
Четверть россиян опасаются увольнения 17:13
В Рязани вандал превратил название города в "ЯЗЬ 2020" 17:09
С 1 января в Пулково введут режим открытого неба 17:00
Зять испанского короля вышел из тюрьмы на праздники 16:48
В Госдуме назвали садистами осуждающих пуск поездов по Крымскому мосту 16:47
Экс-глава МЧС Кузбасса не признал вину в трагедии "Зимней вишни" 16:43
Появились сведения о состоянии госпитализированной Галины Волчек 16:35
"Спартак" отдал Педро Рошу в аренду финалисту клубного чемпионата мира 16:32
RT зашифровал в видео самые хайповые новости 2019 года 16:31
В Царском Селе впервые показали клад Нарышкиных 16:30
Участнику акции 27 июля в Москве Суровцеву дали 2,5 года колонии 16:28
Ученые разработают дорожную карту очистки северных архипелагов 16:26
В Петербурге доставленного в суд мужчину обнаружили мертвым 16:22
В Екатеринбурге остановили подпольный цех по розливу крепкого алкоголя 16:19
Аксенов назвал срок ликвидации очередей в детсады Симферополя 16:13
Lada 4x4 получит новый руль с подушкой безопасности 16:13
В Кирове у подозреваемого в грабеже нашли самодельную бомбу 16:11
Площадь челябинского бора планируют увеличить 16:10
У главного дознавателя таможни при обыске нашли 600 тысяч евро 16:09
Суд отменил продление домашнего ареста экс-губернатору Хабаровского края 16:04
Пенсионерка в Иванове умерла после падения в магазине 16:01
В Крыму выплату долгожителям увеличили в пять раз 15:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
В "РГ" 25 декабря обсудят редкие наследственные заболевания
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
24.12.2019 16:48
Рубрика: В мире

Зять испанского короля вышел из тюрьмы на праздники

Текст: Юрий Когалов

Зять короля Испании Филиппа VI, муж его сестры-инфанты Кристины Иньяки Удрангарин, осужденный за хищение и мошенничество, проведет приближающиеся праздники с дома семьей. Его отпустили на четыре дня из тюрьмы Бриева, где он отбывает свой срок.

Фото: iStock
Какие странные новогодние традиции существуют в Испании

Как пишет El Pais, формально Урдангарин покинул стены пенитенциарного учреждения еще утром. Однако весь день он должен провести в медицинском центре в местечке Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. Вот уже несколько месяцев по вторникам и четвергам в качестве волонтера он ухаживает за инвалидами, и сегодня его никто не избавил от этой работы. И только вечером он сможет отправиться к своей семье - жене и четверым детям. К ним его доставят на специальной машине, которая дважды в неделю возит его из тюрьмы в медицинский центр и обратно. Она же приедет за Урдангарином в субботу, когда закончится его "отпуск". Примечательно, что использование этого автомобиля зять короля оплачивает из собственного кармана.

Возможность покинуть стены тюрьмы на столь долгий срок появилась у Урдангарина лишь недавно, после того, как он отбыл четверть своего срока (531 день из пяти лет и 10 месяцев, к которым он был приговорен). С учетом того, что он отбывает наказание в обычном режиме (второй уровень из четырех, первый - самый строгий, четвертый позволяет покидать тюрьму, возвращаясь туда только на ночь) и хорошо зарекомендовал себя перед администрацией тюрьмы, он получил право обратиться с подобной просьбой. Прокуратура не нашла причин, чтобы воспрепятствовать этому, и суд дал Урдангарину свое разрешение.

Напомним, супруг инфанты Кристины входил в состав руководства института Noos, некоммерческой организации, занимавшейся проведением различных спортивных мероприятий. Урдангарин и его партнер Диего Торрес убеждали администрации различных городов и автономных сообществ подписывать договоры с этим институтом. Организация сильно завышала стоимость контрактов на проведение мероприятий, а полученные средства направлялись в коммерческие фирмы, включая Aizoon, владельцами которой были инфанта Кристина и ее супруг.

В Испании обанкротилась охранявшая заключенных компания

Дело возбудили в 2011 году, а окончательный вердикт по нему вынесли лишь в 2018-м. Изначально прокуратура Балеарских островов требовала назначить Урдангарину наказание в виде 19,5 лет тюремного заключения. Однако Верховный суд пиренейского королевства приговорил зятя короля Испании к значительно меньшему сроку - пяти годам и 10 месяцам лишения свободы. Примечательно, что тюремный срок оказался даже меньше, чем постановил суд предыдущей инстанции - суд Пальмы-де-Майорки приговорил Урдангарина к шести годам и трем месяцам лишения свободы, обвинение же хотело увеличить этот срок до десяти лет и обжаловало приговор.

При этом Урдангарину было разрешено самостоятельно определить место, где он будет отбывать наказание, и в результате он выбрал тюрьму в местечке Бриева провинции Авила, недалеко от Мадрида. Особую пикантность придает тот факт, что тюрьма женская. В ней есть лишь небольшой модуль, предназначенный для мужчин. До того, как там поселился Урдангарин, он пустовал.

В мире Европа Испания

Главное сегодня

Путин рассказал об уникальном гиперзвуковом оружии
Правительство изменило правила проведения экзаменов на водительские права
Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с лета 2018 года
Матвиенко назвала апофеозом абсурда санкции США против "Северного потока-2"
В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57