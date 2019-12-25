Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
1 декабря 2019 г. 06:00
Общество
Текст: Елена Колоскова (заместитель начальника отдела Росийского государственного архива кинофотодокументов)
Родина - № 12(1219)

Афганистан. Начало

40 лет назад - 25 декабря 1979 года - советские войска пересекли границу южного соседа
Великий немецкий философ Гегель однажды с горечью заметил: важнейший урок истории заключается в том, что человечество не извлекает из истории никаких уроков.

Декабрь 1979 года. Высшее руководство СССР принимает политическое решение о вводе советских войск в Афганистан. Вот она - трагическая точка невозврата в истории Советского Союза, предопределившая распад великой сверхдержавы.

Так надо ли было вводить войска? Об этом размышляет Герой Советского Союза генерал-полковник Борис Всеволодович Громов: "Самым скорбным итогом афганской войны является гибель наших солдат и офицеров. С 25 декабря 1979 г. по 15 февраля 1989 г. убито, умерло от ран и болезней 13 833 военнослужащих 40-й армии, в том числе 1979 офицеров и генералов... Инвалидами стали 6 669 "афганцев", в том числе инвалидами 1-й группы 1479 человек.
В Луганске издали сборник прозы воинов-афганцев на английском языке

Девять лет войны, тысячи погибших солдат и офицеров, горе матерей, неисчислимые затраты на содержание афганского населения и развитие экономики этой страны... Неужели все зря? Нет. Как бы это ни было горько, но сегодня мы вынуждены признать: Афганистан для многих, но прежде всего для нас самих, оказался ярчайшим примером того, что силовые методы решения политических проблем бесперспективны. Нынешние и будущие политики, на мой взгляд, постоянно должны помнить о том, что не должно быть разрыва между целью и средствами ее достижения. Только взаимное согласие, только переговоры, только достижение компромисса помогут выйти из тупика. Это единственно верный путь при разрешении любых проблем..."

Таковы для нас кровавые уроки Афганистана, которые не усвоить нельзя!

Фотографии, хранящиеся в Российском государственном архиве кинофотодокументов и в фондах других архивов, возвращают нас в недавнее прошлое....

Темы дня:
#СССР
Как на советские новогодние праздники вернулась Снегурочка
24.12.2019 Праздники

Снегурочка

В русском фольклоре она - ожившая снежная баба, которую слепили старик со старухой. Знакомая нам с детства Снегурочка сошла с театральных подмостков в аскетичную советскую жизнь. Впрочем, произошло не сразу

История борьбы и любви оппозиционеров, высланных 100 лет назад из Америки
21.12.2019 Cудьбы

Двое с "Красного ковчега"

На рассвете 21 декабря 1919 года на острове Эллис в бухте Нью-Йорка наблюдалось необычное зрелище. Из тюрьмы на пронизывающем до костей ветру вывели 249 человек. Всех их посадили сначала на паром, а затем на старый военный транспорт американской армии "Буфорд". Перед посадкой арестанты хором спели Интернационал

Историческое содержание эпохи Леонида Брежнева - хлеб для народа
19.12.2019 История

Леонид Брежнев. Без анекдотов

Для многих россиян Леонид Брежнев - заядлый любитель награждать себя и комический герой анекдотов. В день рождения Леонида Ильича - читаем уникальный трехтомник его дневников и пытаемся дать объективную оценку лидеру КПСС и создателю эпохи Брежнева

#XX век
Почему генералы Драгомиров и Куропаткин 15 лет "воевали" друг с другом
23.12.2019 История

Вендетта генералитета

Генералы Драгомиров и Куропаткин заслужили высокий авторитет во время Русско-турецкой войны и оба оказались под ударом вследствие поражения в Русско-японской: Куропаткин - как главнокомандующий, а Драгомиров - как автор тактической доктрины. Известно, что они недолюбливали друг друга, но причины их антипатии не столь известны

"Серенада Солнечной долины" как прощальный аккорд гения джаза Гленна Миллера
15.12.2019 Легенды

В настроении

Мюзикл "Серенада Солнечной долины", вышедший в 1941 году, в СССР был буквально "засмотрен до дыр". В фильме снялся оркестр Гленна Миллера в полном составе и фигуристка Соня Хени. 15 декабря 1944 года самолет, в котором летел музыкант, пропал над Ла-Маншем

Почему в России забыли свою чайную церемонию
14.12.2019 История

Не стали церемониться

В Международный день чая "Родина" разбирается, почему русское чаепитие теперь экзотика не только для туристов, но и для самих русских и что они делают, чтобы традиция не исчезла вовсе

#фотографии