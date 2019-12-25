Великий немецкий философ Гегель однажды с горечью заметил: важнейший урок истории заключается в том, что человечество не извлекает из истории никаких уроков.

Декабрь 1979 года. Высшее руководство СССР принимает политическое решение о вводе советских войск в Афганистан. Вот она - трагическая точка невозврата в истории Советского Союза, предопределившая распад великой сверхдержавы.

Так надо ли было вводить войска? Об этом размышляет Герой Советского Союза генерал-полковник Борис Всеволодович Громов: "Самым скорбным итогом афганской войны является гибель наших солдат и офицеров. С 25 декабря 1979 г. по 15 февраля 1989 г. убито, умерло от ран и болезней 13 833 военнослужащих 40-й армии, в том числе 1979 офицеров и генералов... Инвалидами стали 6 669 "афганцев", в том числе инвалидами 1-й группы 1479 человек.

Девять лет войны, тысячи погибших солдат и офицеров, горе матерей, неисчислимые затраты на содержание афганского населения и развитие экономики этой страны... Неужели все зря? Нет. Как бы это ни было горько, но сегодня мы вынуждены признать: Афганистан для многих, но прежде всего для нас самих, оказался ярчайшим примером того, что силовые методы решения политических проблем бесперспективны. Нынешние и будущие политики, на мой взгляд, постоянно должны помнить о том, что не должно быть разрыва между целью и средствами ее достижения. Только взаимное согласие, только переговоры, только достижение компромисса помогут выйти из тупика. Это единственно верный путь при разрешении любых проблем..."

Таковы для нас кровавые уроки Афганистана, которые не усвоить нельзя!

Фотографии, хранящиеся в Российском государственном архиве кинофотодокументов и в фондах других архивов, возвращают нас в недавнее прошлое....