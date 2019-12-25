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25.12.2019 18:26
Рубрика: В мире

Чайковский в помощь

Бастующие балерины исполнили фрагмент из "Лебединого озера"
Текст: Вячеслав Прокофьев
Российская газета - Федеральный выпуск № 293(8051)
Неделю назад в знак протеста против пенсионной реформы хор Парижской оперы устроил концерт на площади Бастилии, и вот теперь их коллеги - балерины - исполнили под открытым небом отрывок из "Лебединого озера" Петра Чайковского. Благо в столице для декабря тепло - плюс 11-12 градусов, да и дождя не было.

В сопровождении театрального оркестра 30 танцовщиц, как и полагается, в белоснежных пачках демонстрировали свое мастерство парижанам перед зданием знаменитого Дворца Garnier. В качестве декораций на фасаде театра были вывешены транспаранты "Культура в опасности", "Opera de Paris бастует!". Надо ли говорить, что измученные транспортным коллапсом горожане восприняли балетный сюрприз с восторгом, а аплодисменты и возгласы "Браво!" разлетались на все прилегающие кварталы.

Фото: REUTERS
Как протестное движение уничтожает бюджет и увеличивает госдолг Франции

Вот уже три недели, как обычно насыщенная знаковыми спектаклями жизнь Парижской оперы замерла. Ведь помимо недовольной пенсионной реформой балетной труппы, оркестрантов и хора, бастуют также костюмеры, декораторы, рабочие сцены. С тех пор было аннулировано около 50 представлений. Убытки уже составляют около восьми миллионов евро, а к концу года, как сообщили в администрации Парижской оперы, достигнут 12 миллионов. Тем не менее в минкульте подтвердили, что привилегии в пенсиях для Парижской оперы, как, впрочем, и остальные 40 с лишним специальных режимов, будут ликвидированы. Однако у правительства есть "намерение рассмотреть и учесть специфику" театра.

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