Беларусь и Россия подписали "дорожную карту" по отмене роуминга в Союзном государстве

Хорошая предновогодняя новость: в следующем году будет отменена плата за входящие звонки в роуминге на территории Союзного государства. Правда, не с первого января, а в лучшем случае к сентябрю 2020 года. Об этом договорились обе стороны. И это большой прорыв на пути создания единого информационного и цифрового пространства Беларуси и России. А главное - понятный и ощутимый результат интеграции двух наших стран.

Сегодня россиянин, находясь в Беларуси, а белорус, находясь в России, платят за мобильную связь больше, чем в странах Европы. PhotoXpress

Не секрет, что на сегодняшний день россиянин, приезжая в Беларусь, или белорус, находясь в России, вынуждены платить за пользование мобильной связью даже больше, чем в поездках по странам Европы. Да что Европа! В настоящее время ставка международного завершения вызова на сети операторов Беларуси - одна из самых высоких на пространстве СНГ и составляет 0,3 доллара США. Российскими операторами ставка установлена на уровне 0,19 доллара. В случае с самими тарифами ситуация обратная - стоимость звонка россиян из Беларуси не превышает 1,35 доллара, а белорусов из России может достигать 2,4 доллара. Одним словом, тарификация происходит как в зоне международного роуминга.

О том, что с этим надо что-то делать, первой заявила спикер Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко в 2017 году на IV Форуме регионов Беларуси и России. Профильные министерства с двух сторон почти сразу озвучили тезис о том, что для этого существует серьезная преграда. А именно: в России и Беларуси - разные принципы организации мобильной связи. В Беларуси нет межрегионального роуминга, то есть стоимость минуты разговора по Минску равна стоимости звонка, скажем, из Бобруйска в Брест. А вот в России роуминг между регионами на тот момент существовал. А потому первым шагом должна была стать отмена роуминга в России. И вот с 1 июня 2019 года в РФ вступили в силу поправки в Закон "О связи", которые отменили роуминг внутри страны.

Все это время между Беларусью и Россией шла кропотливая работа по выработке алгоритма отмены роуминга на всех уровнях: в профильных министерствах, в парламентах обеих стран, в Постоянном Комитете Союзного государства. Задачу решить этот вопрос четко сформулировали и президенты Беларуси и России.

Кропотливая работа по выработке алгоритма отмены роуминга продолжалась несколько лет

Стороны планировали подписать "дорожную карту" по роумингу уже несколько раз, последний из них - осенью этого года. Тем не менее достигнуть общей договоренности по вопросам о расчетах между операторами так и не удавалось.

И вот наконец пришли к долгожданному согласию: в воскресенье, 22 декабря, пресс-секретарь Минкомсвязи России Евгений Новиков сообщил, что российской стороной подписана финальная версия "дорожной карты". А в понедельник, 23 декабря, вслед за Россией свою подпись поставила и белорусская сторона. Согласно договоренности в марте 2020 года должны быть готовы предложения о законодательном закреплении "дорожной карты". Плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве будет отменена в течение шести месяцев после этого, то есть не позднее сентября 2020 года. К тому моменту должны быть закончены все технические, организационные и другие мероприятия по обеспечению корректной маршрутизации и тарификации роуминговых звонков.