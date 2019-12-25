Более 20 человек отравились угарным газом во французской церкви

Из церкви во французском городе Карлепон госпитализировали 21 человека из-за отравления угарным газом. Об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на местную пожарно-спасательную службу.

Месса проходила в храме, где в тот момент находилось в общей сложности 150 человек. Внезапно некоторые из них почувствовали сильную головную боль. На место происшествия вызвали 40 спасателей, группу жандармов и пожарных, которые произвели замеры воздуха в помещении и обнаружили повышенное содержание угарного газа.

Всех прихожан, находившихся в храме, перевезли в мэрию, первичную медицинскую помощь оказали 72 людям, в том числе детям и старикам. Двоих доставили в медучреждения в тяжелом состоянии, одного из них - вертолетом в госпиталь города Лилль, а другого - в город Гаш. Еще 19 человек в состоянии средней тяжести доставили в госпиталь ближайшего крупного города Компьень.

Пока неизвестно, почему в церкви было такое количество угарного газа. Ведется расследование, выясняется состояние котельной здания. Мэр города отдал распоряжение никого в храм не впускать.