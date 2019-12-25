Такую форму общения с людьми правоохранители использовали в седьмой раз и в том числе за счет работы интерактивных приемных собрали 12 декабря по всей стране почти 10 тысяч обращений - это на 500 больше, чем годом ранее. Только сотрудники центрального аппарата Генпрокуратуры РФ приняли более трех сотен посетителей, которые подали 239 письменных заявлений и жалоб. Еще 53 были переданы в режиме связи.

Как следует из информации на сайте ведомства, в основном россияне жаловались на нарушения трудового, жилищного, земельного, пенсионного и природоохранного законодательства. Также в этом списке неисполнение судебных решений, сомнения в законности судебных постановлений по уголовным и гражданским делам, сообщения о нарушениях в ходе следствия и дознания. Так, к и.о. зампрокурора Башкортостана попали обращения жителей города Ишимбай о невыплате зарплаты на местной фабрике трикотажных изделий. По этой жалобе в суд направили заявление о взыскании с предприятия более 2 млн рублей, причитающихся 146 работникам фабрики. В адрес руководителя предприятия прокуроры внесли представление.

На прием к прокурору Абакана пришла местная жительница. Она рассказала о необоснованном, по ее мнению, отказе обеспечить гражданку льготным лекарственным препаратом "Лозартан". Прокурор города организовал проверку и по ее результатам составил исковое заявление в Абаканский городской суд. Там указано, что Минздрав республики обязан обеспечить женщину бесплатным лекарством.

А в прокуратуру Советского района Ростова-на-Дону поступило заявление, где утверждалось: местное полицейское управление не реагирует на заявление о хищении денег с банковского счета. В итоге решение органа дознания было отменено, в тот же день по указанному в обращении факту возбудили уголовное дело.

Граждане жаловались на нарушения трудового, пенсионного, природоохранного законодательства

Аналогичная реакция последовала на жалобу жителя Новокуйбышевска в Самарскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Он сообщил правоохранителям о недопустимом загрязнении атмосферного воздуха на территории городского округа. Была назначена проверка, которая подтвердила: превышение норм выбросов загрязняющих веществ из девяти источников местной промышленной площадки действительно есть. Ее руководителю внесли представление об устранении нарушений закона.