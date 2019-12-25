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25 декабря 2019 г.

Указ Губернатора Брянской области от 16 декабря 2019 года № 202 "О переносе выходного дня"

Дата подписания 16 декабря 2019 г.
Опубликован 25 декабря 2019 г.

В целях эффективной организации рабочего (служебного) времени постановляю:

1. Перенести в 2019 году выходной день с субботы 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года.

2. Действие настоящего указа распространяется на исполнительные органы государственной власти Брянской области и иные государственные органы Брянской области.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления Брянской области и организаций всех форм собственности принять аналогичные решения.

4. Настоящий указ опубликовать в средствах массовой информации.

Губернатор А.В.Богомаз

 

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